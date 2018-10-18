Погибший сын Безруковой состоял в секте

Игорь Ливанов был женат трижды. Его первой женой стала студентка Татьяна, они вместе учились в театральном вузе. В 1979 году она подарила ему дочь Ольгу. Они были настолько гармоничной семьей, что ими восхищались все знакомые. Однако в 1987 году Татьяна и Ольга трагически погибли — грузовой поезд с отказавшими тормозами протаранил пассажирский состав, в котором те находились. Сломленному горем Ливанову пришлось ехать на опознание, а потом хоронить любимых женщин.

"Рядом со мной были друзья, которые не покидали меня, понимали. Мои соседи помогали. Один из них приносил мне трехлитровые баллоны с коньяком. Я выпивал их, но со мной ничего не происходило. Алкоголь меня не брал. Я понимал, что мне нужно либо заканчивать жизнь, то есть уйти в монастырь или возродиться через детей. Эту бездну нужно было закрыть", — рассказал Ливанов.

Спустя время актер женился снова. Супруга Ирина Ливанова подарила ему сына Андрея в 1989 году. В 2000 году Игорь получил настолько серьезную травму во время съемок, что на время оказался парализованным. В это же время Ирина объявила ему о своем уходе к актеру Сергею Безрукову. Несмотря на свалившиеся беды, Ливанов все же смог восстановиться и продолжал общаться с сыном, которого забрала себе бывшая жена.

"Я пообещал Андрею, что никогда не буду говорить про его маму плохо, и я свое слово держу. Однако я помню, как 2000 году позвонил сыну, а он мне не ответил. Чуть позже он перезвонил и сказал: "Папа, я в Волгограде, живу на квартире. Мама меня отправила, это сайентология". Я был в ярости, потребовал, чтобы сына в течение 24 часов вернули домой или я иду подавать заявление. Сына вернули, но позже я понял, что совершенно не знал его", — констатировал Ливанов.

В 2015 году сын Андрей умер в возрасте 25 лет. Для актера это стало полнейшей неожиданностью. Ливанов поделился любопытными подробностями: "Когда я оказался у него в комнате, то понял, что сын был еще совсем ребенком. Везде стояли мои снимки: открываешь шкаф, там фотография, на столе, на тумбочках. А еще на столе лежало не менее десяти дипломов по сайентологии. Он знал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не говорил. Я плохо знал собственного сына. До сих пор не понимаю, что с ним тогда произошло, очень бы хотел это узнать".

Ливанов отметил, что после смерти сына бывшая жена попросила у него за все прощения. Сейчас актер женат в третий раз. Супруга Ольга, которая младше его на 25 лет, подарила ему двух сыновей. По его словам, жена и наследники являются для него лекарством от любых горестей. Впрочем, и о покойных детях Ливанов не забывает. Он сказал: "Я знаю, что они не ушли, они рядом. И жена Таня, и дочь Оля, и сын. Они мои ангелы-хранители, они вместе, и я верю в это".