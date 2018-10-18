Самые громкие скандалы британской королевской семьи

Даже в идеальной королевской семье, где все держится на многовековых традициях, бывает не все гладко. Вспоминаем самые громкие скандалы английской монархии.

«Свободные отношения» принца Чарльза и принцессы Дианы

Вся Британия, да что уж там, весь мир наблюдал за «идеальной» жизнью этой четы, но в середине 80-х (вскоре после свадьбы) и Чарльз и Диана начали заводить романы на стороне. Принц возобновил свои прежние любовные отношения с Камиллой Паркер-Боулз, а Диана, как предполагают СМИ, в отместку сблизилась с инструктором по верховой езде. Разумеется, такое поведение супругов не могло оставаться незамеченным, пресса то и дело пыталась выхватить хоть какие-то подробности личной жизни пары.

Разница в 16 лет

Любимая дочь короля Георга Маргарет была большим разочарованием для родителей. Еще в подростковом возрасте принцесса начала проявлять характер в общении с мужчинами, включая капитана королевских ВВС Великобритании Питера Таунсенда, который был старше нее на 16 лет.

В 50-х годах Маргарет стала самой популярной девушкой Британии, ведь ее стиль и манеру общения, копировали жительницы соединенного королевства, а приводить в тихий ужас консерваторов было ее любимым занятием. При дворе принцессу считали избалованной и испорченной (Маргарет часто устраивала вечеринки, любила покурить и выпить, обожала красивую одежду и мужчин) однако простым жителям она была по нраву.

После коронации королевы Елизаветы вся страна узнала о романе принцессы с Питером Таунсендом, это уже не было тайной (речь шла о помолвке и свадьбе), правда несколько лет спустя Маргарет внезапно сообщила, что не собирается больше выходить замуж за этого человека. Жители королевства посчитали этот жест принцессы неискренним, возможно, даже вынужденным.

Принц Чарльз мечтал о роли «Тампакса»

Сейчас достаточно часто в Сеть «сливают» переписки и интимные фото знаменитостей. Это мгновенно становится сенсацией, компромат собирает огромное количество просмотров. Оказывается, времена не меняются: телефонные разговоры принца Чарльза с любовницей Камиллой, записанные, так называемым «любителем» в январе 1993 года, тоже в свое время взбудоражили весь мир достаточно пикантным содержанием.

Наследник престола яростно желал стать «Тампаксом» для своей возлюбленной, на что она ответила: «Мне нравится эта идея!» После того, как этот диалог был опубликован на страницах английских газет, отец Камиллы Паркер-Боулз заявил, что Чарльз выставил его дочь в плохом свете, тем самым оскорбив и всю семью майора Шэнда.

Полтора миллиона евро

Именно такую сумму в 2012 году потребовала семья Уильяма и Кейт Миддлтон за нарушение их личного пространства и нанесение глубочайшего морального ущерба. Во время медового месяца королевской четы французские папарацци сделали больше 200 провокационных снимков, на которых супруга герцога Кембриджского загорает топлесс и переодевает низ от купальника. Многие фото были размещены на обложках крупных таблоидов, таких как Closer и Chi, а YouTube был заполнен видеороликами со скандальными подробностями. Кейт и Уильям назвали эту ситуацию «переходящей пределы допустимого».

Голые плечи Меган Маркл

Во время бракосочетания принца Гарри было много моментов, которые нарушали традиции королевского двора. К примеру, свадебное платье, в котором явилась невеста, было с открытыми плечами. Девушки по всему миру мечтают о таком, однако согласно протоколу принцесса должна выглядеть более скромно и целомудренно.

Бабушка принца Гарри, королева Елизавета, с трудом дала благословение на этот союз. Невеста ее внука — мулатка, католичка американского происхождения, голливудская актриса, уже состоявшая в браке; такой набор вызвал бурю реакций со стороны СМИ. С одной стороны, этот брак является самым нестандартным в королевской семье, с другой — традиции и устои меняются, что и доказывает новая, любимая всеми, королевская пара.