Ещё
Актеры, растерявшие красоту с возрастом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актеры, растерявшие красоту с возрастом 

Рамблер 1 час назад
Знаменитостям, перешагнувший определённый возрастной рубеж, приходится особенно тщательно следить за внешностью, ведь их поклонники помнят, какими они были в молодости. Увы, далеко не все звезды сохраняют цветущий вид в зрелом возрасте, а некоторых порочные привычки меняют до неузнаваемости.
1. Актриса Линдси Лохан прославилась совсем крохой: на её счету несколько очень успешных семейных комедий. К сожалению, ранняя слава сыграла с юной актрисой дурную шутку: Лохан увлеклась спиртным и вечеринками, начала чрезмерно усердно посещать пластического хирурга. В итоге к 32 года от прежней рыжеволосой прелестницы мало что осталось.
2. Актёр Маколей Калкин знаком каждому, он сыграл очаровательного сорванца в новогодней комедии «Один дома». С тех пор минуло три десятка лет, в течение которых Макколей поддерживал дружбу с алкоголем и наркотиками. Кто теперь узнает в опустившемся 38-летнем мужчине того самого проказника, обманувшего вломившихся в дом на Рождество грабителей?
3. Микки Рурка уже давно приводят в пример, когда речь заходят о неудачных пластических операциях. Когда-то молодой Рурк слыл секс-символов и снимался в успешных картинах, но потом вдруг вернулся к боксу и рестлингу. Травмы и последующие трансформации лица на операционном столе превратили его в чудовище.
Кто ещё из знаменитостей растерял красоты с возрастом? Узнайте это из ролика.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибший сын Безруковой состоял в секте6
Виктория Боня снялась топлесс ради бизнеса17
«Теперь шарахаюсь от „бедненьких“ провинциалок»238
Вот оказывается почему мужчины не хотят встречаться с толстыми женщинами!24
Невеста потратилась на свадьбу и осталась без жениха9
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
02:11
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
Еда
04:59
Селебрити, лишенные родительских прав
Звёзды Дети
04:14
Российские звезды, влюбленные сами в себя
Звёзды Психология
03:12
Актеры, растерявшие красоту с возрастом
Звёзды Красота
03:43
Ольга Куриленко оконфузилась на красной дорожке
Звёзды Мода
02:09
Погибший сын Безруковой состоял в секте
Звёзды
00:14
Виктория Боня снялась топлесс ради бизнеса
Звёзды Мода
02:23
Жениха Бузовой поймали на обмане
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение