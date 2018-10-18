Актеры, растерявшие красоту с возрастом

Знаменитостям, перешагнувший определённый возрастной рубеж, приходится особенно тщательно следить за внешностью, ведь их поклонники помнят, какими они были в молодости. Увы, далеко не все звезды сохраняют цветущий вид в зрелом возрасте, а некоторых порочные привычки меняют до неузнаваемости.

1. Актриса Линдси Лохан прославилась совсем крохой: на её счету несколько очень успешных семейных комедий. К сожалению, ранняя слава сыграла с юной актрисой дурную шутку: Лохан увлеклась спиртным и вечеринками, начала чрезмерно усердно посещать пластического хирурга. В итоге к 32 года от прежней рыжеволосой прелестницы мало что осталось.

2. Актёр Маколей Калкин знаком каждому, он сыграл очаровательного сорванца в новогодней комедии «Один дома». С тех пор минуло три десятка лет, в течение которых Макколей поддерживал дружбу с алкоголем и наркотиками. Кто теперь узнает в опустившемся 38-летнем мужчине того самого проказника, обманувшего вломившихся в дом на Рождество грабителей?

3. Микки Рурка уже давно приводят в пример, когда речь заходят о неудачных пластических операциях. Когда-то молодой Рурк слыл секс-символов и снимался в успешных картинах, но потом вдруг вернулся к боксу и рестлингу. Травмы и последующие трансформации лица на операционном столе превратили его в чудовище.

Кто ещё из знаменитостей растерял красоты с возрастом? Узнайте это из ролика.