Российские звезды, влюбленные сами в себя

Некоторые звёздные персоны спокойно относятся к славе и не зазнаются, войдя в число самых известных и знаменитых людей. Но и есть и другая категория селебрити: взобравшись на музыкальный или кинематографический Олимп, они начинают мнить себя чуть ли не божествами.

1. Николай Басков никогда не отличался чрезмерной скромностью, но всё равно большинство его поклонников полагало, что он только на сцене ведёт себя вызывающе, а в жизни куда более прост. Однако сейчас близкое окружение исполнителя подтверждает, что Николю свойственны высокомерность и самовлюблённость.

2. Ольга Бузова знала себе цену, ещё когда была участницей проекта «Дом-2». Уже тогда поклонники девушки отмечали, что Ольга считает себя гораздо лучше других. Сегодня Ольга Бузова — певица, ведущая, ресторатор и дизайнер, хотя у многих есть сомнения в её способностях. Впрочем, это не помешало ей украсить одну из своих курток надписью «Вторая после Путина».

3. Сергей Зверев — образчик неземной любви к самому себе.

Некогда парикмахер, а потом стилист, Сергей Зверев сейчас превратился в звезду, которая известна лишь эпатажным имиджем, а не заслугами. Сергей обладает завидным качество вообще не слышать критику, зато хвалебные отзывы он ни за что не пропустит.