Селебрити, лишенные родительских прав

Дурное отношение к собственным детям влечёт лишение родительских прав. Некоторые родители даже рады такому наказанию, ведь оно снимает с них ответственность за воспитание детей. Но большинство мам и пап, у которых отбирают детей, всё же задумываются о правильности выбранного пути и стремятся реабилитироваться в глазах семьи. Подобное происходит и со звёздами.

1. Бритни Спирс вряд ли была идеальной матерь. После развода с супругом, от которого она родила двух сыновей, Бритни пустилась в загул: дебоширила, злоупотребляла алкоголем, садилась за руль в нетрезвом состоянии, а потом и вовсе попала в психиатрическую клинику. Из-за всего этого Спирс лишили опеки над мальчишками. Это стало для певицы началом новой жизни: она взялась за ум, завязала со спиртным и вернулась к карьере. Ужа давно ни о каких скандалах с её участием не слышно.

2. Телеведущая Дана Борисова видится со своей дочерью раз в день. Так решил суд, который оставил право воспитание девочки отцу. Причиной такого решения стало пристрастие Даны к запрещённым препаратам. В прошлом году Борисова прошла реабилитационный курс и полна решимость вернуть дочь себе.