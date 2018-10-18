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Селебрити, лишенные родительских прав
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Селебрити, лишенные родительских прав 

Рамблер 3 часа назад
Дурное отношение к собственным детям влечёт лишение родительских прав. Некоторые родители даже рады такому наказанию, ведь оно снимает с них ответственность за воспитание детей. Но большинство мам и пап, у которых отбирают детей, всё же задумываются о правильности выбранного пути и стремятся реабилитироваться в глазах семьи. Подобное происходит и со звёздами.
1. Бритни Спирс вряд ли была идеальной матерь. После развода с супругом, от которого она родила двух сыновей, Бритни пустилась в загул: дебоширила, злоупотребляла алкоголем, садилась за руль в нетрезвом состоянии, а потом и вовсе попала в психиатрическую клинику. Из-за всего этого Спирс лишили опеки над мальчишками. Это стало для певицы началом новой жизни: она взялась за ум, завязала со спиртным и вернулась к карьере. Ужа давно ни о каких скандалах с её участием не слышно.
2. Телеведущая Дана Борисова видится со своей дочерью раз в день. Так решил суд, который оставил право воспитание девочки отцу. Причиной такого решения стало пристрастие Даны к запрещённым препаратам. В прошлом году Борисова прошла реабилитационный курс и полна решимость вернуть дочь себе.
Певицы Кортни Лав и Мадонна, актёр Чарли Шин и его супруга Брук Мюллер — все эти люди тоже не могут воспитывать своих детей. Их истории ищите в видео.
Женский форум
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