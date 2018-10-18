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Кожевникова рассказала о свердловском олигархе
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Мария Кожевникова выбирает лучших 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @mkozhevnikova
Актриса, которая многим знакома ролью Аллочки в молодежном сериале "Универ", опубликовала в своем Instagram необычное сообщение.
Она решила внести изменения в свой аккаунт и добавила хештеги #ГеройНашегоВремени, #ИзмениМирВокругСебя и #РоссияДержитсяНаТакихЛюдях. Под ними Мария собирается делиться историями о тех, кого с уверенностью можно назвать "настоящими героями". Первым человеком, о котором решила рассказать девушка, стал свердловский олигарх Владислав Тетюхин, который вложил часть своих средств в строительство медицинского центра в Нижнем Тагиле.
@mkozhevnikova
По словам Кожевниковой, таким образом она собирается бороться с тем, что из новостей можно узнать в основном негативную информацию.
"В связи с тем, что через Сми и ТВ, как правило, идет только отрицательный и негативный поток информации, есть желании публиковать настоящих героев, таких хоть и немного, но они есть! Например, Владислав Тетюхин! Иначе мыслит, чем многие наши богатые люди. Я вот думаю чужой же пример бывает заразителен".
Подписчики девушки поддержали ее в комментариях:
"Да, нужно писать о таких людях!", "Мария, очень важно знать людей, которые вносят серьезный вклад в людей! Так много шелухи в мире, а самое важное не видно…", "Конечно, очень приятно читать о таких людях. Намного лучше получать такую информацию, чем смотреть на сплошной негатив из экрана телевизора", "миллион раз — ДА!".
Женский форум
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