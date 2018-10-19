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Жена Овечкина поделилась милым фото с сыном
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Жена Овечкина поделилась милым фото с сыном 

Letidor.ru + ещё 8 56 минут назад
Фото: @nastyashubskaya
И восхитила подписчиков.
Всемирно известный хоккеист Александр Овечкин и его 24-летняя супруга Настасья впервые стали родителями 18 августа. С того момента они уже успели немного освоиться с ролью родителей и даже совместно выйти в свет. На днях Настасья поддержала мужа на церемонии вручения наград Национальной хоккейной лиги, где чествовали победителей Кубка Стэнли, команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой и является Александр Овечкин. А вчера супруга хоккеиста решила поделиться милыми семейными снимками.
«Лапушки😍», «Здоровья и счастья вам💖», «Два богатыря 😇», «Какой малыш чудесный», «Какая же прелесть, счастья вам», — тут же восхитились подписчики в комментариях. Многие заметили, что новорожденный Сергей очень быстро растет, как и все дети в его возрасте. br/>
Напомним, пара живет в Вашингтоне, где играет Александр Овечкин. Влюбленные поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.
Вскоре поклонники начали подозревать, что Настасья беременна. Пара долго хранила секрет, не желая привлекать излишнего внимания к Александру Овечкину в дни, когда ему необходимо было сосредоточиться на хоккее. А после того как Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф, Анастасия рассказала о грядущем пополнении в семье. А поскольку по работе мужу приходится часто быть в Америке, контракт на роды девушка заключила в США.
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