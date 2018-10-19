Жена Овечкина поделилась милым фото с сыном

И восхитила подписчиков.

Всемирно известный хоккеист Александр Овечкин и его 24-летняя супруга Настасья впервые стали родителями 18 августа. С того момента они уже успели немного освоиться с ролью родителей и даже совместно выйти в свет. На днях Настасья поддержала мужа на церемонии вручения наград Национальной хоккейной лиги, где чествовали победителей Кубка Стэнли, команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой и является Александр Овечкин. А вчера супруга хоккеиста решила поделиться милыми семейными снимками.

«Лапушки😍», «Здоровья и счастья вам💖», «Два богатыря 😇», «Какой малыш чудесный», «Какая же прелесть, счастья вам», — тут же восхитились подписчики в комментариях. Многие заметили, что новорожденный Сергей очень быстро растет, как и все дети в его возрасте. br/>

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 11 Апр 2018 в 6:42 PDT Напомним, пара живет в Вашингтоне, где играет Александр Овечкин. Влюбленные поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.