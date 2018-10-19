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Ким Кардашьян снова осудили за откровенные снимки
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Ким Кардашьян снова осудили за откровенные снимки 

Harper’s Bazaar + ещё 1 9 часов назад
Фото: @kimkardashian
«У вас муж и дети!»: интернет-пользователи осудили Ким Кардашьян за обнаженные фото.
Ким Кардашьян воспитывает троих детей, но и не думает остепеняться: для новой рекламной кампании своего бренда KKBeauty дива снялась полностью обнаженной — видимо, такой шаг может как-то увеличить продажи пигментов для глаз.
Не знаем, как к такому шагу отнесся Канье Уэст, а вот большинство интернет-пользователей осудило Ким за излишнюю откровенность. "У тебя же муж и дети!" — писали оскорбленные подписчики под Инстаграм-снимками звезды. Сама Кардашьян не спешит удалять провокационные кадры, снятые Дэвидом Лашапелем, и выкладывает новые фотографии, на которых рядом с ней позирует уже раздетый мужчина.
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Женский форум
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