Ким Кардашьян снова осудили за откровенные снимки

«У вас муж и дети!»: интернет-пользователи осудили Ким Кардашьян за обнаженные фото.

Ким Кардашьян воспитывает троих детей, но и не думает остепеняться: для новой рекламной кампании своего бренда KKBeauty дива снялась полностью обнаженной — видимо, такой шаг может как-то увеличить продажи пигментов для глаз.

Не знаем, как к такому шагу отнесся Канье Уэст, а вот большинство интернет-пользователей осудило Ким за излишнюю откровенность. "У тебя же муж и дети!" — писали оскорбленные подписчики под Инстаграм-снимками звезды. Сама Кардашьян не спешит удалять провокационные кадры, снятые Дэвидом Лашапелем, и выкладывает новые фотографии, на которых рядом с ней позирует уже раздетый мужчина.