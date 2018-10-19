Звездные мамы, у которых чуть не отобрали детей

Когда мужчина и женщина разводятся, им приходится делить не только квартиры, машины и счета, но и детей. И иногда эти споры приводят к трагедиям.

1. Кристина Орбакайте Руслан Байсаров в 2009 году делили сына Дени. Отец забрал мальчика на несколько дней, но в положенный срок не вернул, а увёз к себе на родину, в Чечню. Кристина обратилась в суд, который решил, что Дени будет жить с отцом. Позднее решение пересмотрели и позволили мальчику самому выбрать, с кем из родителей он будет жить.

2. Рената Литвинова и Леонид Добровский расстались из-за чрезмерной ревнивости Леонида. Когда Рената оставила супруга, тот нанял команду адвокатов и угрожал забрать их дочь. Суд постановил, что Ульяна будет жить с матерью. Позднее удалось договориться и бывшим супругам.

3. Ольга и Леонид Слуцкеры были одной из первых отечественных пар, в которой дети появились благодаря суррогатной матери. Когда в 2009 году грянул развод, суд оставил Михаила и Анну отцу. Леонид повёл себя не лучшим образом, настроив детей против матери и запретив им общаться с ней. Ольга смирилась с этой потерей, но позднее снова прибегла к суррогатному материнству и сейчас растит дочерей-двойняшек и сына. Имя отца она предпочитает держать в тайне.

Смотрите ролик и узнайте, каким ещё знаменитостям экс-мужья угрожали отъёмом детей.