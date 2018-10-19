Звезды, которых подозревают в эскорт-услугах 

Телеведущая Дана Борисова давно стала героиней сплетен. Зачастую девушка сама провоцирует нелицеприятные разговоры. В прошлом году она публично рассказала о зависимости от запрещённых препаратов и борьбе с бывшим супругом за право воспитывать дочь, а недавно сделала сенсационное признание. Оказывается, временами красавица вступала в близкие отношения с мужчинами исключительно ради денег. Но Борисова — не единственная звезда, которая промышляла таким заработком, в оказании такого рода услуг состоятельным мужчинам подозревают и других знаменитостей.
Наталья Штурм когда-то была известна как певица, но в последнее время она, похоже, ищет скандальной славы. Несмотря на то, что Наталье уже за 50, она прекрасно выглядит и гордится этим, поэтому инстаграм певицы пестрит нескромными фото. Конечно же, ей поступают различные предложения от мужчин, и некоторые она принимает. Условием является состояние кавалера: Штурм не готова проводить время с людьми без денег. Впрочем, собственно финансы её не особо интересуют, она предпочитает бартер. А о том, как ей пришлось отработать поездку на Мальдивы, оплаченную спонсором, Наталья сама рассказала в телешоу.
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