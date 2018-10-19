10 звездных красавиц, которые побрились наголо

Ради роли в кино, с благими целями или просто так — эти звезды расстались с волосами и не пожалели.

Бритни Спирс

beautyhack.ru

В 2007 году Бритни пришлось несладко — затяжная депрессия принесла свои плоды, и в феврале певица шокировала всех новым имиджем. Она просто пришла в салон красоты в Лос-Анджелесе и попросила владелицу сбрить ей волосы. Когда та отказалась, Бритни схватила машинку и сделала все сама. Локоны звезды и ту самую бритву потом выставили на аукционе eBay и продали более чем за миллион долларов.

Натали Портман

beautyhack.ru

А вот актриса Натали Портман решилась на смелый шаг ради роли в кино — причем сделала это с первого дубля прямо в кадре. Появившись в новом образе на кинофестивале в Каннах, звезда шокировала поклонников, но позже все признали — бритая голова Натали точно не испортила.

Деми Мур

beautyhack.ru

Ради роли в кино Деми готова на все: например, для съемок в фильме «Солдат Джейн» побрилась налысо, а для «Стриптиза» и вовсе легла под нож (о пластических операциях звезды читайте здесь). Остаться без волос Деми не боялась — даже когда получила «Золотую малину» за самую плохо сыгранную женскую роль, ничуть не огорчилась.

Кара Делевинь

beautyhack.ru

Когда папарацци впервые сфотографировали модель с лысой головой, поклонники запереживали. Но позже выяснилось — все это ради роли в кино «Жизнь за один год», где Кара играла девушку, больную раком. О сбритых волосах она не пожалела — неожиданными преображениями модель радовала и раньше.

Кейт Бланшетт

beautyhack.ru

Актрисе быть лысой очень понравилось — по ее словам, это удобно и неплохо экономит время на сборы. На такое преображение Кейт решилась ради роли в фильме «Рай». После съемок менеджер посоветовала звезде прикрывать голову кепками, чтобы не шокировать поклонников, но та отказалась — с бритой головой ходила гордо и чувствовала себя очень уверенно.

Джесси Джей

beautyhack.ru

Расстаться с волосами британская певица решила в прямом эфире, но цель была более чем благородная — собрать пожертвования для жителей бедных стран Африки. Звезда не только не пожалела о своем поступке, но и призвала других поступить так же.

Шарлиз Терон

beautyhack.ru

«У меня столько средств для волос, что ими можно было набить два мусорных мешка», — шутила актриса после выхода в свет с бритой головой. На это Шарлиз решилась ради съемок в фильме «Безумный Макс», но к «преображениям» ей не привыкать — вспомните фильм «Монстр», в котором звезда исполнила главную роль.

Кристен Стюарт

beautyhack.ru

Актриса сделала все возможное, чтобы ее перестали ассоциировать с Беллой Свон из «Сумерек». Стрижка «под ноль» была ключевым этапом, хотя ходили слухи, что она сделала это ради нового фильма «Под водой». После смены имиджа стилист Кристен опубликовала в Instagram фотографию актрисы с подписью: «Сегодня мы попробовали кое-что новое».

Синтия Никсон

beautyhack.ru

Рыжеволосая Синтия Никсон, которую все наверняка помнят как Миранду из «Секса в большом городе», тоже решилась на смелое преображение — профессия обязывает. Сбрить волосы ей пришлось ради роли в театральной постановке «Wit», в которой Синтия сыграла профессора литературы, сражающуюся с серьезным заболеванием.

Роуз МакГоун

beautyhack.ru

Роуз МакГоун пришла в сериал «Зачарованные» на смену Шэннон Доэрти, мгновенно повысив его рейтинги. И ради коллеги по цеху рассталась с волосами: в 2015 году у Шэннон диагностировали рак груди, и чтобы хоть как-то поддержать актрису, Роуз тоже побрила голову. Узнать, как сейчас выглядят герои сериала, вы сможете здесь.