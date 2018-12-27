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Звезды, которые били жен 

Рамблер 44 минуты назад
Бытовое насилие — проблема глобальная. Не каждый мужчина может решить спор словами, иногда в ход идут кулаки. Причем грешат побоями не только обычные люди, но и звездные персоны. Это знаменитости не раз поколачивали возлюбленных.
1. Актер и режиссер Шон Пенн славится агрессивным нравом. Он запросто может отлупить настойчивого журналиста или хорошенько врезать назойливому фанату. Не делал исключений Шон и для певицы Мадонны, которая состояла с ним в браке с 1985 по 1989 год.
2. Микки Рурк в восьмидесятые-девяностые прославился в ролях обольстителей. Параллельно он участвовал в боксерских поединках, и привычку размахивать руками перенес в семейную жизнь. Его супруге актрисе Кэрри Отис пришлось узнать силу удара Рурка.
3. В 2014 году неожиданно попал в скандальную хронику российский артист Марат Башаров. Имевший репутацию семьянина и заботливого отца Марат избил вторую жену актрису Екатерину Архарову всего через 4 месяца после свадьбы.
4. Пострадала от рук возлюбленного певица Рианна. В 2009 рэпер Крис Браун, с которым девушка тогда встречалась, отколошматил Рианну и сбежал, но после добровольно явился в полицию.
5. Рукоприкладство было принято и в семье музыкантов Уитни Хьюстон и Бобби Брауна. Родственники певицы уже после ее кончины рассказали, что Бобби постоянно издевался над супругой, а впервые избил ее спустя несколько дней после церемонии бракосочетания.
Женский форум
Звёзды , Видео , Крис Браун , Бобби Браун , Уитни Хьюстон , Екатерина Архарова , Кэрри Отис , Шон Пенн , Мадонна , Марат Башаров , Микки Рурк
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