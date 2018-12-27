Звезды, которые били жен

Бытовое насилие — проблема глобальная. Не каждый мужчина может решить спор словами, иногда в ход идут кулаки. Причем грешат побоями не только обычные люди, но и звездные персоны. Это знаменитости не раз поколачивали возлюбленных.

1. Актер и режиссер Шон Пенн славится агрессивным нравом. Он запросто может отлупить настойчивого журналиста или хорошенько врезать назойливому фанату. Не делал исключений Шон и для певицы Мадонны , которая состояла с ним в браке с 1985 по 1989 год.

2. Микки Рурк в восьмидесятые-девяностые прославился в ролях обольстителей. Параллельно он участвовал в боксерских поединках, и привычку размахивать руками перенес в семейную жизнь. Его супруге актрисе Кэрри Отис пришлось узнать силу удара Рурка.

3. В 2014 году неожиданно попал в скандальную хронику российский артист Марат Башаров . Имевший репутацию семьянина и заботливого отца Марат избил вторую жену актрису Екатерину Архарову всего через 4 месяца после свадьбы.

4. Пострадала от рук возлюбленного певица Рианна. В 2009 рэпер Крис Браун , с которым девушка тогда встречалась, отколошматил Рианну и сбежал, но после добровольно явился в полицию.