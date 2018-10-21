Кристина Асмус показала, как дочь скучает по папе

Кристина Асмус и Гарик Харламов долгое время скрывали от общественности свою дочь Настю. А когда в соцсетях супругов стали появляться первые фото девочки, они были сделаны с таких ракурсов, с которых нельзя было разглядеть лица. Но в последнее время пара перестала прятать дочь. В своем Instagram Кристина опубликовала новый кадр, на котором Настя крепко обнимает бронзовую фигуру собаки.

@asmuskristina

Скучаем по папе,

— написала Кристина, намекнув на сценический псевдоним супруга «Бульдог». Поклонники юмор актрисы оценили по-достоинству, а также восхитились маленькой дочкой пары: «Лапулька»; «Очень мило»; «Какая прелесть»; «Папина девочка»; «Красавица сладкая»; «Какая милость»; «Это очень смешно!»; «Семья, построенная на взаимных подколах и юморе, держится крепко и долго»; «Подпись убойная»; «Семья юмористов», — оставляют комментарии подписчики.

Напомним, впервые о романе пары заговорили шесть лет назад. Кристина и Гарик познакомились на съемках фильма «Легок на помине». На тот момент Харламов был женат. На Кристину посыпались нелестные отзывы, но Гарик их пресек. В своем Twitter шоумен написал, что «его никто никуда не уводил», а также что на момент романа с Асмус он был в разводе больше пяти месяцев. В 2013 году пара поженилась, а в январе 2014 года у Кристины и Гарика родилась дочь.