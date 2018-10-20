Ещё
Арбенина рассказала, знают ли ее дети своего отца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Арбенина рассказала, знают ли ее дети своего отца 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Диана Арбенина никогда старалась не комментировать довольно настойчивые слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации — они немного подуспокоились в 2010 году, когда у нее, неожиданно для всех, появились дети.
Певица и музыкант родила двойню: Артема и Марту. Кто-то был убежден, что дети появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но Диана уверила поклонников, что у ее наследников есть отец. Она как-то сообщала, что им стал американский бизнесмен русского происхождения, но знакомить с ним детей она пока не планирует. Когда они интересуются отцом, она говорит им, что мама и папа друг друга не любят, именно поэтому живут раздельно.
Арбенина убеждена, что время для их общения еще не настало. Почему — артистка не уточняет.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слишком красивая для этого мира: фото229
Звезды, которых подозревают в эскорт-услугах6
Тест: узнайте о вашем типе интеллекта1
Ким Кардашьян снова осудили за откровенные снимки9
Есть ли смысл в сексе без оргазма14
Видео
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
02:11
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
Еда
06:29
Продукты, которые не следует есть на завтрак
Еда
07:49
Странные правила этикета из разных стран
Еда
13:59
Красотки, которые без макияжа выглядят лучше
Красота Звёзды
10:45
Звезды, которых подозревают в эскорт-услугах
Звёзды
07:28
Внезапно похудевшие знаменитости
Красота Звёзды
04:33
Звездные мамы, у которых чуть не отобрали детей
Звёзды Дети
10:15
Пенсионеры, которые дадут фору молодым
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение