Арбенина рассказала, знают ли ее дети своего отца

Диана Арбенина никогда старалась не комментировать довольно настойчивые слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации — они немного подуспокоились в 2010 году, когда у нее, неожиданно для всех, появились дети.

Певица и музыкант родила двойню: Артема и Марту. Кто-то был убежден, что дети появились на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), но Диана уверила поклонников, что у ее наследников есть отец. Она как-то сообщала, что им стал американский бизнесмен русского происхождения, но знакомить с ним детей она пока не планирует. Когда они интересуются отцом, она говорит им, что мама и папа друг друга не любят, именно поэтому живут раздельно.

Арбенина убеждена, что время для их общения еще не настало. Почему — артистка не уточняет.