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Звезды, которые «поправили» носы: фото до и после
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Звезды, которых спасла ринопластика: фото до и после 

Я Покупаю 32 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Пластика носа — одна из самых популярных пластических операций нашего времени. В России она стоит на первом месте и у женщин, и у мужчин.

Что такое ринопластика

Ринопластика — операция, позволяющая устранить исключительно эстетические недостатки: сделать нос меньше и аккуратнее, исправить его форму. А вот риносептопластика обычно проводится по медицинским показаниям. Это вмешательство позволяет избавиться от проблем, связанных с искривлением носовой перегородки, последствиями травм, врожденными дефектами.

Кто делал ринопластику

В свое время ринопластику делали западные звезды Скарлетт Йоханссон, Блейк Лайвли, Адель, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и даже Виктория Бекхэм. Что касается российских звезд, то ринопластика помогла выглядеть лучше Ксении Собчак, например.
Если говорить о мужчинах, то говорят, что к пластике носа прибегли еще две звезды «Трансформеров» — Шайа Лабаф и Патрик Демпси. Возможно, именно эта операция помогла им обоим получить вполне заслуженный титул секс-символов среди актеров-мужчин.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон в 1998 г. и 2018 г.
yapokupayu.ru
Актриса никогда не скрывала, что на заре своей актерской карьеры делала ринопластику, так как, по ее мнению, большой нос мог бы ей помешать добиться успеха в Голливуде. Причем к ринопластике актриса прибегала дважды за свою жизнь: повторная операция помогла достичь того результата, о котором мечтала Энистон — ее нос стал идеальным по форме и размеру, и Джен попала в список самых привлекательных знаменитостей.

Меган Фокс

Меган Фокс в 2004 г. и 2017 г.
yapokupayu.ru
К ринопластике прибегала также звезда первых «Трансформеров». Специалисты утверждают, что яркая, сексуальная внешность голливудской красотки — заслуга не матушки-природы, а профессионализма пластических хирургов. Нос актрисы изменился почти до неузнаваемости, превратив Меган из ничем не примечательной девушки в секс-символ нашего времени и мечту миллионов мужчин на планете.

Камерон Диас

Камерон Диаз в 2004 г. и 2016 г.
yapokupayu.ru
А вот Диас пришлось прибегнуть к риносептопластике по медицинским показаниям: нос актрисы всегда выглядел идеально, но она несколько раз ломала его из-за своего увлечения серфингом. Операция помогла вернуть прежнюю форму носа и избавиться от последствий полученных травм.

Ксения Собчак

Ксения Собчак в юности и сейчас
yapokupayu.ru
Телеведущая и политик утверждает, что обращалась за хирургической помощью из-за проблем с дыханием. А изменение длины и формы носа было бонусом. Лукавит Ксения или нет, неизвестно, но можно однозначно сказать, что риносептопластика пошла ей на пользу.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте в юности и в 2017 г.
yapokupayu.ru
Певица сделала ринопластику еще в те далекие времена, когда ее больше считали дочерью Примадонны, чем самостоятельной артисткой. Изменения в облике добавили певице изящества и аристократизма, а заодно, вероятно, положительно повлияли на ее популярность.

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская в юности и сейчас
yapokupayu.ru
Вы удивитесь, но точеный носик Елизаветы — тоже творение пластического хирурга. Звезда чуть подправила его форму, благодаря чему получила более аккуратный и сексуальный кончик носа.
За подготовку материала благодарим нашего эксперта.
Владимир Плахотин, ведущий пластический хирург отделения врачебной косметологии Городской поликлиники Москвы № 220
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