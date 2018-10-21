Леся Кафельникова показала фото без одежды

Дочь известного российского теннисиста строит карьеру модели.

Леся Кафельникова нередко привлекала внимание к своей персоне публикацией снимков, откровенного содержания. На этот раз она снялась абсолютно без одежды, не считая огромных сапог.

@kafelnikova_a

Подписчики оценили смелость начинающей модели, хотя некоторые переживали о том, какой будет реакция папы. Не обошлось и без тех, кто поспешил уличить Лесю в использовании фотошопа.

"Отец Ваш будет в шоке от такого фото"

"Прекрасная Лесюшка, шикарное фото"

"Как ты из анорексии вырвалась в такую прекрасную бабочку?"

"Да, фотошоп отличный, особенно грудь))))"

"Среди невероятного обилия красивых женщин, которые ежедневно обрушиваются на нас в инстаграм, определённо — Вы одна из самых самых лучших!) счастья вам и красоты!))"

"Папа не прибьет?"

Леся оставила все комментарии без внимания, как и подобает звезде. Кстати, в прессе появились предположения, что фотография появилась не просто так, а в ответ на новую песню рэппера Фараона, с которым они когда-то встречались, но отношения закончились скандалом, наркотиками и анорексией.