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Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
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Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой 

Рамблер 2 часа назад
Поклонники балерины всегда остро реагируют на все, что делает их любимица в соцсетях.
На этот раз Анастасия Волочкова решилась на смелый шаг — она рассталась с длинными волосами и предстала перед поклонниками в новом образе с короткой стрижкой.
Своеобразный подписчики Анастасии Волочковой как всегда не смогли прийти к единому мнению, некоторые откровенно раскритиковали новую прическу балерины, но большинству все же перемены очень понравились.
"Настя, вам очень хорошо с такой прической, не наращивайте больше".
"Ну зачем, зачем такое выкладывать? Этот легкий пушок даже и волосами-то назвать нельзя, кто вообще поведётся на эту рекламу?"
"Настя в вам идёт короткая стрижка, моложе сразу стали"
"Какая то обгрызанная, зря подстриглась"
"Давно пора было подстричься, очень хорошо"
"Анастасия, вам это короткая стрижка очень идет. Молодит и даже эффектна выглядите".
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