Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой

Поклонники балерины всегда остро реагируют на все, что делает их любимица в соцсетях.

На этот раз Анастасия Волочкова решилась на смелый шаг — она рассталась с длинными волосами и предстала перед поклонниками в новом образе с короткой стрижкой.

Своеобразный подписчики Анастасии Волочковой как всегда не смогли прийти к единому мнению, некоторые откровенно раскритиковали новую прическу балерины, но большинству все же перемены очень понравились.

"Настя, вам очень хорошо с такой прической, не наращивайте больше".

"Ну зачем, зачем такое выкладывать? Этот легкий пушок даже и волосами-то назвать нельзя, кто вообще поведётся на эту рекламу?"

"Настя в вам идёт короткая стрижка, моложе сразу стали"

"Какая то обгрызанная, зря подстриглась"

"Давно пора было подстричься, очень хорошо"

"Анастасия, вам это короткая стрижка очень идет. Молодит и даже эффектна выглядите".