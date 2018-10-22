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Андрей Гайдулян оказался неверным мужем
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Андрей Гайдулян оказался неверным мужем 

Клео.Ру + ещё 7 3 часа назад
В конце прошлого года известный актер Андрей Гайдулян удивил своих поклонников новостью о предстоящем разводе с супругой Дианой Очиловой. Незадолго до этого пара вместе пережила тяжелую жизненную ситуацию, связанную с внезапной болезнью Андрея. К счастью, все закончилось хорошо, но сохранить любовь, в этой казалось бы крепкой семье, не удалось.
Почти год Диана Очилова держала паузу, предоставляя возможность рассказывать о разрыве своему бывшему мужу. Но на ток-шоу "Звезды сошлись", что прошло в эти выходные на одном из центральных каналов, девушка, наконец, решила поведать зрителям и свою правду.
Так, из ее откровения выяснилось, что инициатором развода стал именно Андрей, хотя в интервью, что он раздавал направо и налево, мужчина уверял, будто расставание случилось по их с Дианой совместному решению. Устав читать повсюду эту ложь, Очилова со слезами на глазах призналась, что у Андрея, когда он был еще с ней в браке, случился роман на стороне.
А узнала Диана о нем совершенно случайно, ведь на тот момент супруги находились в крупной ссоре и жили в разных странах. Каким-то чудесным образом на глаза Очиловой попалось нежное послание, которое ее супруг отправил девушке по имени Александра. Поначалу она не придала этому значения. А некоторое время спустя узнала, что муж вместе с любовницей летал в Кишинев, где снимал номер в гостинице и заказывал шампанское в постель. На следующий день после этого Андрей просто позвонил и без лишних объяснений сказал: «Диан, ну, ты понимаешь, мы разводимся".
Это заявление стало для Дианы шоком, ведь она до последнего надеялась пережить кризис и сохранить семью. Но появление в жизни Андрея Александры Велескевич навсегда разрушило все надежды Очиловой на дальнейшую счастливую семейную жизнь с актером.
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