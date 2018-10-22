Жене Гогена Солнцева грозит паралич лица

Пропавшая жена Гогена Солнцева неожиданно обнаружилась в студии программы Андрея Малахова . Телеведущий обещал: после пластики пенсионерка Екатерина Терешкович станет моложавой красоткой. Чудесного преображения не случилось. Столичные пластические хирурги в ужасе от внешнего вида Кати: старушку просто и­зуродовали!

Эпопея с семейной жизнью Гогена Солнцева и его жены Екатерины, судя по всему, будет тянуться еще долго. Как стало известно нашим корреспондентам, рейтинги у этой пары не ниже, чем у Петросяна со Степаненко. Поэтому команда Малахова подписала с Гогеном эксклюзивный контракт, по которому он вместе со своей семьей может появляться только в их п­ередаче.

Обновленная Катя должна была покорить своей красотой. Но восторги относительно ее внешности были слышны только в студии. Зрители отметили, что левый глаз пассии Солнцева открывается с трудом.

стоп-кадр / «Прямой эфир» / «Россия 1»

Пластические хирурги уверяют: Терешкович нужно бежать не на съемки к Малахову, а к неврологам, иначе ее может парализовать.

— Судя по всему, операция Екатерине проводилась в государственной клинике, — говорит пластический хирург Александр Вдовин . — Проблема в том, что у врачей, которые работают там, нет возможности проходить за свой счет стажировку за границей, поэтому они не обладают знаниями о новых методиках проведения пластических операций в области челюстно-лицевой хирургии. Как говорится, старая школа, старые методики, отсюда результат на лице.

По словам Вдовина, операцию Кате сделали некачественно. Из-за этого ее лицо «поплыло». Теперь восстановить внешность любвеобильной пенсионерке будет крайне тяжело.

— Судя по всему, Кате была проведена круговая подтяжка лица, — продолжает Вдовин. — Эта методика устаревшая — есть высокий риск задеть лицевой нерв. Что и произошло с Екатериной. У нее заметная асимметрия лица, видно, что не открывается левый глаз. Можно предположить, что это произошло из-за птоза — повреждения глазного нерва. Ведь на фотографиях до пластики мы этого не видим. Заметно, что над Катей до выхода в студию отлично поработали визажисты. Ей нанесли грим, выделили скуловую зону и зону подбородка. Любая женщина после этого станет прекрасной! Если же мы удалим макияж с лица, то заметим лишь незначительные улучшения внешнего вида пациентки.

По словам Вдовина, жене-пенсионерке Солнцева можно было бы провести более щадящие операции. После них она действительно выглядела бы моложе и смогла бы составить конкуренцию даже молодым звездам!

— Если бы она обратилась ко мне, то я бы предложил ей провести блефаропластику верхнего и нижнего века в азиатской технике, а также козелковую подтяжку, — говорит специалист. — В области козелка делают разрез и подтягивают участки кожи. При данной технике задеть лицевой нерв невозможно. Операция нетравматична. Она проводится в течение тридцати минут под местной анестезией, при этом через месяц наступает полное восстановление. А вот при круговой подтяжке часто искажается мимика. Кроме того, после нее на лице остаются видимые шрамы. Вряд ли Катя сможет теперь позволить себе даже собрать волосы. Сейчас есть новые аппаратные методики: благодаря радиочастотным волнам за один сеанс можно подтянуть мышцы и восстановить овал лица.

Как считает пластический хирург, жене Солнцева нужно всерьез заняться своим здоровьем. Без помощи медиков ей не о­бойтись.

— Воспаление тройничного нерва — это очень серьезный диагноз! — говорит медик. — Ей нужно в срочном порядке обратиться за помощью в отделение неврологии. Иначе может пойти перекос и правую часть лица парализует. Супруга Гогена может лишиться возможности улыбаться и говорить. Это все очень серьезно!