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Новая жена Шнура: кто она
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Новая жена Шнура: кто она 

Вечерняя Москва + ещё 1 3 часа назад
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров женился. По сообщениям ряда СМИ, новой избранницей артиста стала Ольга Абрамова. "Вечерняя Москва" собрала всю информацию, известную о девушке.
Ольге Абрамовой 27 лет. Со Шнуровым у них 18-летняя разница в возрасте. Правда, певца это вообще никогда не останавливало, его бывшая жена Матильда была младше супруга на 13 лет. Нынешняя жена эпатажного артиста родилась в Екатеринбурге в семье бизнесмена, бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова. В 14 лет они все вместе переехали в Москву. Окончив школу, Ольга поступила в МГУ на специальность «Международные отношения». Затем получила образование в Лондоне — там она изучала историю искусств.
Близкие знакомые девушки рассказали, что она живет за счет родителей. У ее семьи несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке, в котором и поселилась новая спутница Шнурова. Знакомые также отзывались об Ольге как об избалованной девушке, знающей себе цену. Отдыхать она ездит только в люксовые отели на Мальдивы, Лазурный Берег или Дубай. Кроме того, она хорошо разбирается в винах, обожает искусство, выставки и модные показы.
В одном из интервью Абрамова рассказала, что увлекается живописью и призналась, что рисует карандашом все, что видит на улицах: людей с интересной внешностью, необычные пейзажи.
скриншот из видео
Несмотря на то, что девушка давно живет в Москве, ее любимым городом остается родной Екатеринбург.
— Здесь я родилась и выросла. В четырнадцать лет мы с семьей переехали в Москву, но я часто возвращаюсь навестить бабушку с дедушкой. С друзьями встречаемся в клубе Gold или ресторане Place, здесь самые вкусные устрицы в мире — дальневосточные, — рассказывала она в интервью модному журналу. Своим лучшим качеством девушка называет амбициозность. По ее словам, именно это помогало ей в учебе.
Конечно, есть у новой жены Сергея Шнурова и о чем помечтать. Например, Ольга хочет научиться кататься на серфе и спасать окружающую среду и животных. Кстати, со слов самой Абрамовой, она раз в месяц делает пожертвования в Фонд защиты дикой природы WWF.
Кстати, на сердце девушки ранее претендовали основатель IT-компании Rupaх Руслан Фахриев и сын владельца «М. Видео» Ларри Зайонц. Но эти отношения не увенчались успехом.
Чувства между Шнуровым и Абрамовой возникли этим летом. Впервые вместе они появились на съемках передачи "Голос", затем на концерте в Сочи и на футбольном матче «Зенит» — «Спартак» в Северной столице. Позже пару видели на открытии 6-го образовательного сезона клуба интеллектуалов «418». Самым громким появлением стал выход Ольги и Сергея на вручении премии «Человек года», учрежденной изданием «GQ». Тогда Шнуров слукавил журналистам, представив спутницу "поэтессой Варварой", но СМИ быстро раскопали настоящее ее имя. К слову, тогда лидер группы "Ленинград" весь вечер весело шутил и заигрывал с Абрамовой, все больше интригуя публику.
О свадьбе Шнурова и Абрамовой заговорили недавно. Ходили слухи, что бракосочетание должно было состояться 17 ноября, но они не оправдались. Как стало известно, пара расписалась 20 октября во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Тайная церемония прошла скромно, за закрытыми дверями, и заняла всего пять минут. В загс молодежены вошли через черный ход, затем также покинула заведение.
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