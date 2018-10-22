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Вечно юная актриса раскрыла секрет молодости
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Вечно юная актриса раскрыла секрет своей молодости 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Тайваньская актриса Алисса Чиа (Alyssa Chia), известная своей моложавой внешностью, отметила 44-летие и рассказала, как сохранить молодость. Ее советами поделилось издание Daily Mail.
Чиа отпраздновала свой день рождения в кругу семьи: с 35-летним мужем и тремя дочерьми, старшей из которых 13 лет, средней три года, а младшей — один. «День рождения — день, который все женщины любят и ненавидят», — написала она в своем аккаунте в социальной сети Weibo и добавила, что старшая дочь поздравила ее с «двойным 22-летием».
Комментаторы восхитились ее внешностью и отметили, что она выглядит «даже не на 22 года, а на 18 лет».
Актриса объяснила, что сохранить внешность ей помог полный отказ от алкоголя и вечерних и ночных перекусов. Она добавила, что старается избегать жареной и острой пищи. Кроме того, Чиа всегда ложится спать рано, откладывает телефон за два часа до сна и постоянно пьет теплую воду и занимается спортом как минимум дважды в неделю.
Самым важным правилом она назвала умение расслабляться: «Существует много способов выразить любовь к себе. Убедитесь, что у вас есть время на массаж лица и стоп, а также позволяйте себе отдохнуть».
Чиа популярна в Китае и Юго-восточной Азии. С 16 лет она снимается в рекламных роликах, тайваньских сериалах и китайских фильмах. Также она ведет телепередачи и поет.
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