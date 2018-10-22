Звезды, поправившиеся до неузнаваемости

Недавно солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов стал героем ток-шоу. Зрители с удовольствием следили за рассказом о жизненных перипетиях певца, но куда больше всех заинтересовал другой вопрос: что стало с внешностью очаровательного рыжего из «Иванушек»? Андрей поправился, на лице его стали заметны морщины, да и в целом он сейчас выглядит старше, чем ровесники.

К сожалению, не всем удаётся сохранить молодость с годами. Ещё одна звезда, растерявшая за последние годы привлекательность, — певец Витас. Молодой исполнитель с необычной внешностью и пронзительным голосом покорил публику в двухтысячных. Увы, сейчас он больше известен как герой скандальной хроники. Но многие поклонники, увидев сегодняшнего Витаса, отказываются верить своим глазам, ведь в оплывшем и обрюзгшем мужчине трудно опознать субтильного певца, когда-то собиравшем многотысячные залы.

Певица Жасмин всегда имела хрупкую фигуру, но после рождения дочки набрала вес. Некоторые поклонники и журналисты сразу же накинулись на девушку с упрёками, что она распустила себя. Жасмин взяла себя в руки и начала заниматься фигурой, избавляясь от лишних кило.