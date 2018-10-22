Знаменитости, которые не прочь помахать кулаками

Экстравагантные американские исполнительницы Ники Минаж и Карди Би — девушки яркие и взрывные. Она работают в одном жанре и между ними определённо есть конкуренция. Несмотря на то, что обе уверяют общественность в отсутствии вражды, певицы явно друг другу недолюбливают. Это подтвердил недавний эпизод на вечеринке модного издания. Карди при публике начала оскорблять Ники, а потом и вовсе запустила в неё туфлей. Охрана Ники остановила Карди ударом в лоб. Позднее певица объяснила, что устала терпеть унижение от коллеги. Би не удалось урезонить Минаж словами, поэтому она прибегла к помощи кулаков. А кто ещё из звёзд быстро переходит от слов к рукопашной?

На съёмках ленты «Ангелы Чарли» разгорелся конфликт между актёрами Биллом Мюрреем и Люси Лью. Бил давно имеет репутацию человека скандального, и на этой съёмочной площадке он выбрал жертвой Люси. Он постоянно придирался к коллеге, а как-то остановил съёмку и во всеуслышание обвинил Лью в отсутствии актёрского дарования. Для девушки это стала последней каплей: она накинулась на Мюррея с кулаками.

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