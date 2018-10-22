Гора из «Игры престолов» женился на официантке 

Звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьёрнсон последовал примеру Дэвида Швиммера, Криса Нота и Мэтта Дэймона и женился на официантке. Он встречается с Келси Хенсон с 2017 года, и ни короткий срок отношений, ни нападки поклонников из-за 49 см разницы в росте не помешали влюбленным обменяться брачными клятвами.
Об отношениях Хафтора Бьёрнсона с Келси Хенсон поклонники узнали в декабре 2017 года. Они познакомились в канадском баре, где девушка работала официанткой. Хенсон попросила у Горы автограф, и с тех пор они неразлучны. Пара путешествует по миру, выкладывает совместные фотографии и не обращает внимания на остроты интернет-пользователей. Дело в том, что рост Бьёрнсона — 206 см, в то время как Хенсон едва ли достигает 160 см. Вместе они действительно выглядят, как Гора и Дюймовочка. Одни поклонники считают такую разницу в росте неприличной, другие лишь умиляются влюбленным.
В минувшие выходные новоиспеченные супруги сообщили общественности о свадьбе и выложили черно-белые снимки на своих страницах в Instagram. Хафтор назвал честью возможность звать Келси Хенсон своей женой и пообещал всю жизнь оберегать ее от любых невзгод. Келси в ответ призналась мужу в любви и подчеркнула, что она «невероятно счастлива пройти весь свой жизненный путь с этим огромным парнем».