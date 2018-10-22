Гора из «Игры престолов» женился на официантке 

Об отношениях Хафтора Бьёрнсона с Келси Хенсон поклонники узнали в декабре 2017 года. Они познакомились в канадском баре, где девушка работала официанткой. Хенсон попросила у Горы автограф, и с тех пор они неразлучны. Пара путешествует по миру, выкладывает совместные фотографии и не обращает внимания на остроты интернет-пользователей. Дело в том, что рост Бьёрнсона — 206 см, в то время как Хенсон едва ли достигает 160 см. Вместе они действительно выглядят, как Гора и Дюймовочка. Одни поклонники считают такую разницу в росте неприличной, другие лишь умиляются влюбленным.