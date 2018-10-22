65-летняя Проклова показала стройные ноги в бане

65-летняя Елена Проклова показала стройные ноги в бане

Актриса не постеснялась возраста и предстала в одном полотенце.

В августе звезда отметила юбилей, ей исполнилось 65 лет, во что трудно поверить глядя на сегодняшние фотографии Елены . Подтянутая, стройная и вечно веселая Проклова в очередной раз доказала, что она и возраст — понятия несовместимые. Артистка выложил в сеть отчет о своих выходных, их звезда провела в спа-центре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Актриса ЕЛЕНА ПРОКЛОВА (@alenaproklova) 21 Окт 2018 в 7:35 PDT — Какое счастье, когда в воскресенье выдался незапланированный выходной. В такой день можно посвятить время только себе. Сегодня я отдохнула в сауне, поплавала в бассейне и сделала гидромассаж, — поделилась Елена и дополнила запись снимками и видео без прикрас — в бане в одном полотенце и шапке.

Кстати, Проклова настаивает, что самый лучший уход за собой — домашний, а водные процедуры и парилку считает лучшими бьюти-средствами.

— Обязательно сауна, купание в проруби или обливание холодной водой, домашние кремы, правильное, в основном вегетарианское питание, желательно со своего сада и огорода. В плюс к этому нужно веселое настроение, то есть желание видеть в жизни все красивое, доброе — это и есть рецепт приятного вида для женщины моего возраста, — говорила актриса в интервью Wday.ru

Естественно фотографии Прокловой из сауны наделали шума в социальных сетях, а сама звезда получила уйму комплиментов. В ответ на приятные слова поклонников Елена написала им рецепт любимой маски для волос, которая улучшает рост волос и предотвращает появление седины.

Берем на заметку и пользуемся:

✔Желток одного яйца

✔Чайная ложка меда

✔Чайная ложка касторового масла

✔ Столовая ложка сока алое

✔Столовая ложка оливкового масла

✔Столовая ложка лимонного сока

✔Столовая ложка яблочного уксуса

✔Столовая ложка коньяка

✔Столовая ложка горчичного порошка

Размешать все и нанести на сухие волосы. Затем закрыть волосы одноразовой шапочкой или пленкой и надеть шапочку или полотенце, чтобы все хорошо прогрелось. Держать до наступления чувства жжения.