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65-летняя Проклова показала стройные ноги в бане
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65-летняя Елена Проклова показала стройные ноги в бане 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Актриса не постеснялась возраста и предстала в одном полотенце.
В августе звезда отметила юбилей, ей исполнилось 65 лет, во что трудно поверить глядя на сегодняшние фотографии Елены. Подтянутая, стройная и вечно веселая Проклова в очередной раз доказала, что она и возраст — понятия несовместимые. Артистка выложил в сеть отчет о своих выходных, их звезда провела в спа-центре.
— Какое счастье, когда в воскресенье выдался незапланированный выходной. В такой день можно посвятить время только себе. Сегодня я отдохнула в сауне, поплавала в бассейне и сделала гидромассаж, — поделилась Елена и дополнила запись снимками и видео без прикрас — в бане в одном полотенце и шапке.
Кстати, Проклова настаивает, что самый лучший уход за собой — домашний, а водные процедуры и парилку считает лучшими бьюти-средствами.
— Обязательно сауна, купание в проруби или обливание холодной водой, домашние кремы, правильное, в основном вегетарианское питание, желательно со своего сада и огорода. В плюс к этому нужно веселое настроение, то есть желание видеть в жизни все красивое, доброе — это и есть рецепт приятного вида для женщины моего возраста, — говорила актриса в интервью Wday.ru.
Естественно фотографии Прокловой из сауны наделали шума в социальных сетях, а сама звезда получила уйму комплиментов. В ответ на приятные слова поклонников Елена написала им рецепт любимой маски для волос, которая улучшает рост волос и предотвращает появление седины.
Берем на заметку и пользуемся:
✔Желток одного яйца
✔Чайная ложка меда
✔Чайная ложка касторового масла
✔ Столовая ложка сока алое
✔Столовая ложка оливкового масла
✔Столовая ложка лимонного сока
✔Столовая ложка яблочного уксуса
✔Столовая ложка коньяка
✔Столовая ложка горчичного порошка
Размешать все и нанести на сухие волосы. Затем закрыть волосы одноразовой шапочкой или пленкой и надеть шапочку или полотенце, чтобы все хорошо прогрелось. Держать до наступления чувства жжения.
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