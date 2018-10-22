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Любимые мужчины Катрин Денев
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Любимые мужчины Катрин Денев 

Мир24 2 часа назад
Фото: AP/TASS / Arthur Mola
Сегодня знаменитой французской актрисе Катрин Денев исполняется 75 лет. Мы ее знаем как одну из самых красивых женщин планеты, которая и сегодня способна вскружить голову многим мужчинам. Ее творческий путь был не менее ярким, чем ее бурные романы. «МИР 24» вспомнил, какие мужчины окружали Катрин Денев на разных этапах жизни и попытался понять, почему она вышла замуж только один раз, и после этого брака больше не делала попыток стать женой.
Она баснословно красива. В 1968 году американский журнал Look назвал ее «самой красивой женщиной планеты». Французы называют ее «ледяной девой» за ее неприступность. А сама она себя называет «лимонным деревом», поскольку ему требуется особый уход и особые условия. «Катрин Денев — такая женщина, у которой ум светится сквозь красоту — это удивительно», — так описывает ее Михаил Жванецкий. Обожаемая миллионами, Катрин Денев остается скромна и верна себе. Возможно, в этом заключается ее успех в карьере и личной жизни.

Любимая сестра и первый мужчина

Катрин в детстве была застенчивой и тихой. В отличие от своей красотки-сестры Франсуазы, которая была красива и уверена в себе, Катрин любила замыкаться и рисовать где-нибудь в уголке. Несмотря на различия, сестры были очень дружны, и Катрин просто обожала Франсуазу. Первые съемки, на которые пригласили Катрин Денев, были для фильма «Котята». Катрин зажималась и стеснялась, не в силах справиться с робостью перед камерой. Но через несколько лет все изменится. В 17 лет Катрин знакомится с взрослым мужчиной, который уже успел сделать карьеру в кино — режиссером Роже Вадимом. Эта встреча рождает новую Денев: сексапильную, смелую и обольстительную блондинку, которая, впрочем, не только интересна снаружи, но и изнутри.
ТАСС/Zuma/Luigi Tonali
«Запомни, что женская красота сама по себе — это ноль», — предупреждал ее Вадим. Она запомнила эти слова, и никогда не делала ставку на внешность. Через какое-то время она поняла, что беременна от любимого мужчины. Ее не остановило то, что Роже Вадим был женат. Но хоть тот и не жил со своей законной женой, он не собирался делать предложение Катрин. В 20 она рожает мальчика Кристиана, о чем впоследствии совсем не пожалеет. Через несколько лет судьба преподносит ей подарок — встречу с режиссером Жаком Деми. Этот союз стал исключительно творческим, и очень успешным. Деми утверждает ее на главную роль картины «Шербургские зонтики». Этот фильм стал феерически популярным и получил Золотую пальмовой ветвь на Каннском фестивале в 1964 году.
Актрису он сделал настоящей звездой, это был триумф. Сразу же после выхода на экраны этой картины трио Жак Деми — композитор Мишель Легран — Катрин Денев снимают еще один мюзикл «Девушки из Рошфора». В ней она играет вместе со своей обожаемой сестрой Франсуазой Дорлеак. Зрители с восторгом принимают и эту картину. Но сразу после ее выхода, 26 июня 1967 года, по пути в аэропорт Ниццы Франсуаза на своем автомобиле врезается в дерево и погибает. Она заживо сгорает в кабине, дверь которой заклинивает и запирает свою пленницу внутри горящего автомобиля. После этой страшной трагедии Катрин уходит в себя. Она в жуткой депрессии. Тридцать лет после этого она ни в одном интервью не упоминает о случившимся и впервые рассказывает о своих чувствах только журналу «Пари Матч». «Я боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль», — эта убежденность застряла в ее сердце, и, возможно, стала препятствием в ее дальнейших отношениях с мужчинами.

Первый брак

За два года до этого страшного происшествия в жизни Денев появляется мужчина, в которого она, наконец, влюбляется. Он жаждет только одного: повести ее под венец, и она соглашается. Этот человек — знаменитый актерский фотограф Дэвид Бэйли. Он сразу же вводит Денев в круг своих знакомых, среди которых такие звезды, как Франсуа Трюффо, Клод Лелюш, Луис Бунюэль, Роман Полански и многие другие. Все наперебой страстно желают снимать ее в своих фильмах. Но чем удачнее складывалась карьера, тем хуже обстояли дела в личной жизни. Супруги существовали вместе, но жили разными интересами, и поскольку они так мало проводили время вместе, иного решения, как развод, у них не нашлось. Катрин разрывалась между Лондоном и Парижем, где она снималась, и где жил ее сын Кристиан. Ее первый и последний брак просуществовал всего три года.
FA Bobo/PIXSELL/PA Images
После развода Катрин уходит в работу. Но ее ждет новый роман. На сей раз ее избранником становится известный французский режиссер Франсуа Трюффо. Снова три года вместе, и снова Катрин все рвет: она сообщает режиссеру, что между ними все кончено, после чего покупает билет в Америку и улетает за океан — покорять Голливуд. Там ее сравнивают с Гретой Гарбо. «Французские актрисы так же нетранспортабельны, как и французское вино. Исключение — Катрин Денев», — пишут о ней в газетах.

Самый страстный роман

По возвращении в Европу ее ждет очередная страница в личной жизни. «Это случается только с другими» — именно так называлась картина, в которой Катрин Денев снимается вместе с известным на весь мир актером Марчелло Мастрояни. На съемочной площадке творилось что-то невообразимое. Главные актеры, снимающиеся в фильме, закружились в сумасшедшем любовном танце. Все вокруг них искрило, и не заметить их отношения было сложно. После съемок они стали парой и провели несколько лет в бурной страсти и жгучем разочаровании. Яркий Мастрояни любил очень «громко» и с размахом. Пара влилась в бесконечный поток застолий, романтических встреч и поездок. У них родилась девочка Кьяра. Но замуж за Мастрояни Катрин выходить не захотела. Они жили на два города — в Париже и в Риме, и это поначалу обоих устраивало, но Катрин через какое-то время ошеломила своего возлюбленного заявлением, что «их отношения исчерпали себя, и нужно расстаться».
Imago/TASS
«Когда-нибудь любовь обязательно умрет» — так объясняла она свой поступок. Смерть одного из самых любимых в ее жизни людей — сестры Франсуазы — настолько въелся в душу, что не давал ей глубоко привязываться к кому-либо. Страх потерять любимого человека победил желание быть вместе, и пара Денев-Мастрояни рассталась. У Катрин была и еще одна фобия: боязнь сцены. Она так и не сыграла ни одной роли в театре. Этот «недочет» Денев компенсировала другими достижениями. «Я родила двоих детей, не будучи замужем, и не прерывая работы в кино», — гордилась собой актриса. Больше Катрин Денев не выходила замуж и не отдавала свое сердце.
По ее мнению, «брак был установлен по презренным практическим соображениям». «Лучший способ сохранить любовь мужчины — не выходить за него замуж»,
— убеждена она.
После расставания с Мастрояни она осталась в Париже, в котором часто гуляла одна, переодевшись в простую горожанку. О своих чувствах она могла поговорить только со своим другом Жераром Депардье, с которым снялась в фильмах «Выбор оружия» и «Последнее метро». Они вместе осушали стаканы красного вина за столиком уличного кафе и разговаривали о жизни. Конечно, все газетчики думали, что у них роман. Никто не мог поверить, что эта связь не имеет ничего общего с любовной. Но сама Катрин тогда поняла, что именно дружба и есть основа любви. Близкое общение с Депардье продлилось десять лет.

Мнимая любовь

К числу мужчин, покоренных ею, причисляется и Ален Делон. Они закрутили роман после фильма «Полицейский», в котором снимались вместе. Газеты отдавали паре самых красивых людей первые полосы. А потом грянул скандал, еще больше подогревший интерес к этой женщине. Оказалось, что все чувства Делона к ней были только пиар-ходом, компанией к выходу нового фильма Делона. Более того, Делон за это получил дополнительный гонорар. Правда, Денев не осталась в долгу. Она срочно собрала пресс-конференцию и заявила во всеуслышание, что «хуже, чем Ален Делон, не целуется ни один мужчина в мире». И она понятия не имеет, как вообще такой мужчина может нравиться женщинам. В 1998 году в Америке популярной стала песня «Никогда не забывай» известного певца Джо Кокера. На песню был снял романтичный клип, где Кокер и Денев сидят в кафе и вспоминают любовь из прошлого. Авторы клипа хотели показать, как пронести чувства друг к другу через всю жизнь. Некоторые издания потом написали, что роман между Катрин Денев и Джо Кокером вспыхнул на съемках клипа. Но это все было на уровне слухов, и Денев это никак не комментировала.
Единственным романом, о котором Денев открыто рассказывала и даже гордилась, был с Ивом Сен-Лораном, известным французским модельером. Разумеется, учитывая нетрадиционную ориентацию Ива, у них не могло быть любовных отношений, но Денев ему верность как к другу и как к модельеру до конца его жизни. «Катрин всегда была для меня особенной, — говорил Ива Сен-Лоран. — У этой женщины удивительный шарм и большое сердце». В свою очередь, Денев не признавала ни одного другого дизайнера и носила одежду от Ива Сен-Лорана больше 40 лет.

«Женщина, которая хорошо выглядит»

Катрин Денев и по сей день остается востребованной актрисой и одной из самых красивых женщин в мире. Кажется, она все успевает с легкостью и непринужденностью. Секрет своей бодрости сама актриса описывает так: «Много спать и мало двигаться».
Но это, конечно же, шутка. Она много занимается гимнастикой с тренером. Разумеется, она уже не так стройная красавица, какой она была в молодости, но, несмотря на это, имеет прекрасные женственные формы. Француженка давно является сторонницей раздельного питания, и с проблемой лишнего веса столкнулась только тогда, когда бросила курить. Отказывать себе в чем-то не в ее характере. Но ей пришлось научиться обходиться без ежедневных десертов. После отпусков она непременно устраивает себе разгрузочные дни: пьет фруктовые соки, строго следуя рекомендациям диетолога. «Что позволяет мне поддерживать великолепную форму? — говорит она. — Вода. Сон. И любовь». Удивительно, но мама Картин Денев, Рене Денев до сих пор жива — ей сейчас 107 лет. Она живет неподалеку от дочери и всю работу по дому делает самостоятельно.
AP/TASS/Markus Schreiber
Сегодня Катрин Денев в прекрасной форме и готова снова радовать и удивлять поклонников. Причем она не боится идти на эксперименты. Пару лет назад она снялась в сатирической комедии Жако Ван Дормаля «Новейший завет», в котором сыграла даму, которая крутит роман…с гориллой! (и даже рожает от обезьяны ребенка). У актрисы хорошее чувство юмора, и она не застывает в одном амплуа. О себе она говорит с иронией: «Я не считаю себя очень красивой женщиной. Я считаю себя женщиной, которая хорошо выглядит». В 75 лет она это демонстрирует с той же легкой отстраненностью, что и в молодости. Несмотря на это, Катрин Денев не думает, что доживет до возраста матери.
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