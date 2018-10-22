Звездные мужчины, которым не повезло с любовницей

На чужом несчастье счастья не построишь?.. Выходит, что так и есть! Истории этих знаменитых и любвеобильных мужчин и их любовниц подтверждают распространенное утверждение.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Эта пара познакомилась на съемках популярного в свое время сериала "Моя прекрасная няня". Оба артиста на тот момент были в браке, однако это не остановило их от бурного романа прямо на съемочной площадке. Ходили слухи, что Заворотнюк первая поцеловала Жигунова прямо у него в гримерке, пока он дремал…

Этот жест оказался роковым: в 2007 году Жигунов развелся с законной супругой и два года жил с Анастасией, занимаясь устройством ее карьеры. Продюсер снял Заворотнюк в главных ролях в таких картинах, как "Код Апокалипсиса" и "Шекспиру и не снилось". Вместе пара съездила на шикарный курорт за счет глянцевого издания, которое описало подробности их романа. Однако несмотря на взаимную страсть и успешное коммерческое сотрудничество, в 2008 году Сергей и Анастасия расстались. И Заворотнюк тут же закрутила новый роман с фигуристом Петром Чернышевым , за которого очень скоро вышла замуж.

Говорили, что Анастасия поддерживала отношения с Сергеем скорее ради выгоды, когда же она пришла к относительному успеху, тут же оставила продюсера. Во всех своих интервью эти отношения она называла "ошибкой", а вот Жигунов никогда не был так категоричен. В одном откровенном разговоре с журналистами рассказал, что неожиданно для себя вдруг поверил в то, что его кто-то так сильно может полюбить, но ошибся…

Марат Башаров и Татьяна Навка

Свой роман Марат и Татьяна поначалу скрывали, потому что на тот момент оба были несвободны: Марат был в гражданском браке с Елизаветой Круцко , Навка — замужем за тренером по фигурному катанию Александром Жулиным . Однако со временем паре пришлось признать, что они вместе, и Башаров и Навка стали жить вместе и даже собиралась пожениться. Ходили слухи, что Татьяна ждет от Башарова ребенка. Актер, который любит подшутить над журналистами, подтвердил: "Да, мы оба беременны". Тем не менее их отношения складывались очень непросто: влюбленные сходились и расходились несколько раз. Одни утверждали, что причина всему — алкоголизм Башарова, другие — его ревность и рукоприкладство. В итоге пара рассталась.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Голливудский красавец Джонни Депп бросил француженку Ванессу Паради и их двух детей после 14 лет совместной жизни и буквально через полгода сделал предложение начинающей молодой актрисе Эмбер Херд. К слову сказать, Паради так и не дождалась предложения руки и сердца от Деппа, но получила 160 миллионов долларов отступных…

Во всех интервью Джонни воспевал свою жену, говорил, что восхищается ее красотой и талантом. Эмбер же была более сдержанна в выражении своих чувств к актеру. И гораздо более откровенна относительно собственной карьеры, которая в ту пору стремительно шла в гору.

Прошло всего 15 месяцев и пара распалась, причем со скандалом, который буквально загубил успешную карьеру Джонни Деппа. Херд обвинила актера в алкоголизме и домашнем насилии. После развода Херд получила 7 миллионов долларов, которы, говорят, потратила на благотворительность. Депп же был в отчаянии: погряз в судебных разбирательствах, объявил себя банкротом и потерял несколько серьезных ролей из-за депрессии и алкоголизма.

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Фильм "Мистер и миссис Смит" запомнили все, потому что прямо во время съемок разгорелся бурный роман Анджелины Джоли и Брэда Питта, который на тот момент был женат на любимице публики комедийной актрисе Дженнифер Энистон . Говорят, она очень страдала: долгое время не могла устроить личную жизнь и прорабатывала старые раны с психотерапевтом.

"Бранджелина" просуществовала 11 лет. Хотя по началу в их любовь никто не верил, тем не менее со временем пара Джоли и Питта стала воплощением голливудской мечты: оба супруга красивы, успешны и богаты, у них появилось шесть детей, троих из которых они усыновили. Пожениться Анджелина и Брэд решили спустя 9 лет совместной жизни, но почему-то их официальный брак продлился недолго… Меньше чем через два года Джоли подала на развод с требованием полной опеки над детьми, обвинив мужа в алкоголизме и рукоприкладстве.

Разбирательства бывших супругов все еще продолжаются. Джоли обвиняет Питта в неуплате алиментов, приступах ярости и нестабильном поведении, на что актер заявляет, что у Анджелины проблемы с психическим здоровьем.

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Хотя Бузова всегда отрицала, что Тарасов ушел к ней от своей первой жены Оксаны Осинкиной , но факт остается фактом… Тарасов сделал Бузовой предложение очень скоро после своего первого развода. В интервью футболист принялся рассказывать о большой любви к Ольге, задаривал новую жену цветами и подарками, устраивал ей романтичные поездки на дорогие курорты. Фанаты "Тарабузиков" были уверены, что это навсегда…

Однако у Тарасова все закончилось ровно так же, как и в прошлый раз: у него появилась любовница, затем он развелся с Бузовой и теперь клянется в большой любви своей третьей жене.