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Боня призналась в оказании эскорт услуг
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Боня призналась в оказании эскорт услуг 

Клео.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Озвучила Виктория и стоимость подобного времяпровождения с ней. За несколько выходов в свет Пьер Андюран заплатил ей полмиллиона долларов.
Неожиданное признание от Виктории удалось получить блогеру Денису Куренкову. В откровенном разговоре с ним Боня сообщила, что СМИ писали правду: ее любовная история с Пьером Андюраном от начала и до конца была выдумкой.
На самом деле никакие отношения их не связывали. Миллионер прилично раскошелился, чтобы Виктория сопровождала его на светских раутах. Сумма подобной услуги была оговорена между сторонами сразу, и мужчина заплатил инстадиве порядка 500 тысяч долларов. По словам Виктории, такой ход понадобился Пьеру, чтобы предстать перед потенциальными пассиями в выгодном свете.
Встречи были оговорены заранее. Поскольку появление пары должно было широко освещаться в прессе, совместные выходы они запланировали в период проведения Каннского кинофестиваля. Боне пришлось основательно подготовиться, чтобы продумать их образы и легенду, с которой они появятся в светском обществе.
Напомним, что в социальных сетях Виктории уже давно приписывают занятия эскортом, подразумевая под этим не просто сопровождение мужчин на светских раутах, но и услуги интимного характера. Сама Виктория категорически отрицает слухи. Своими новыми признаниями, она явно подкинула пищу для размышлений недоброжелателям.
Напомним, что ранее Виктория состояла в гражданском браке с Александром Смерфитом. По словам Бони, разговоры и неоднозначные скандалы, связанные с ее именем, постепенно охладили отношения между влюбленными и привели к разрыву, несмотря на наличие общей дочки.
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