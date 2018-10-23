Дакота посвятила нежный пост дочери в день ее рождения

Влад Соколовский тоже поздравил малышку.

Год назад Рита Дакота впервые стала мамой. У нее родилась дочка. Звездная мама души не чает в малышке. И сегодня, 23 октября, Рита Дакота поделилась своей радостью со всеми поклонниками. Маленькая Мия отмечает первый день рождения. Певица трогательно поздравила дочку в личном блоге, опубликовав милое фото именинницы.

"Я лишь хочу сказать тебе спасибо, моя доченька, за то что выбрала мамой именно меня. Я только учусь быть лучшей мамой, но я не подведу. Мы будем сильно-сильно счастливы, вот увидишь! Я каждый день над этим работаю", — написала Рита Дакота. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota) 23 Окт 2018 в 1:06 PDT

«Спасибо всем близким за поздравления! Сегодня вечером перед сном мы соберёмся с братом/тетей/отчимом и парой друзей, а вот в субботу мама готовит кое-что грандиоооозное 🙈🙈🙈 Тока тсссссс, не сдавайте меня Миюхе)», — поделилась певица.

Отец Мии Влад Соколовский тоже посвятил малышке нежный пост в Instagram. Певец рассказал, что сегодня увидит дочь и проведет с ней незабываемый день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Влад Соколовский (@vs20) 23 Окт 2018 в 2:10 PDT "23.10.2017, 19:35, 3кг.288гр., 52см! Моя саааааамая любимая в мире кроха, у тебя сегодня первый день рождения, и я со 100% уверенностью могу сказать, что это самый лучший день в моей жизни❤️ Столько света, сколько есть в тебе, хватит для того, чтобы обеспечить теплом и любовью целый мир❤️ У тебя впереди самая невероятная, увлекательная и настоящая ЖИЗНЬ❤️ Спасибо тебе за то, что выбрала нас с мамой, мы всегда будем для тебя поддержкой, опорой и твоими лучшими друзьями, соулмейтами❤️", — написал Влад Соколовский.

«Ты — это самое лучшее, что мы с мамой сделали за всю свою жизнь ❤️ У нас будет по-настоящему уникальная связь, я это чувствую с первых дней твоей жизни, потому что ты особенная девочка❤️ Когда-нибудь ты вырастешь, и я надеюсь, прочитаешь все это, малыш❤️ Сегодняшний день мы проведём вместе и это будет незабываемо❤️ С днём Рождения❤️», — поделился звездный отец.

Отметим, известная певица Рита Дакота не стала препятствовать общению своей маленькой дочки Мии с бывшим мужем и его родителями. Отец Влада Соколовского видится с любимой внучкой. На днях он поделился в личном блоге милым снимком осенней прогулки с Мией. Некоторые отметили, что малышка очень похожа на своего известного деда.

"Золотая Внучка, Золотая Осень, что ещё для счастья надо-всё, что Мы запросим🙏", — подписал трогательный снимок Андрей Соколовский. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANDREY SOKOLOVSKIY (@sokol65) 20 Окт 2018 в 1:13 PDT

«Как внученька на Вас похожа, и какие вы счастливые!», «Здорово видеть вас вместе❤️!», «Фото чудесное!Такое настроение, такие краски, такая красота! Счастья вам и вашим близким!», «Рита умничка, что не препятствует общению Мии с папой и дедом. Это важно для полноценного ее развития», «Как мило! Потрясающие! Очень душевное фото», «Как похожииии…Миюша счастлива…у дедушки на ручках..столько счастья и радости!🤗», «Андрей, похожа на Вас😊 маленькая очаровашка 💕Счастья вам🙏🏻», — прокомментировала аудитория в Instagram.

Певица и автор песен Рита Дакота после новости о расставании с мужем Владом Соколовским старается уделять больше времени не только творчеству, но и единственной дочери Мие. Артистка начала чаще показывать малышку в соцсетях. Недавно, певица вместе с мамой и дочкой была на прогулке в парке. Там ее друг, певец и композитор Сергей Филиппов, снял небольшой видеоролик, которым Рите захотелось поделиться с подписчиками.

В августе певица публично рассказала об изменах Влада Соколовского. Звезда не смогла простить предательства и приняла решение развестись с мужем.

Напомним, что Влад Соколовский и Рита Дакота поженились в 2015 году после восьми лет знакомства. Дочь Мия — их первый и единственный ребенок, малышка появилась на свет в октябре прошлого года.