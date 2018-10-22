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Лукерья Ильяшенко раскритиковала фотографов
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Лукерья Ильяшенко раскритиковала современных фотографов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала поклонникам в соц. сети Instagram, почему не разделяет большинство мнений в адрес «модных» фотографов, которые снимают исключительно привлекательных девушек в черно-белом стиле.
По её мнению, такие фотографии может сделать любой желающий, начинающий или профессионал. «Берёшь супермодель, которая и в мешке от картошки сногсшибательна, и поливаешь ее себе на цифровую приблуду, выкручивая затем контраст на постпродакшене», — прокомментировала актриса.
Лукерья также отметила, что мастерство начинается именно тогда, когда фотограф может создать шедевральную фотографию без фильтров на обычный объектив.
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