Лукерья Ильяшенко раскритиковала фотографов

Лукерья Ильяшенко раскритиковала современных фотографов

Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала поклонникам в соц. сети Instagram, почему не разделяет большинство мнений в адрес «модных» фотографов, которые снимают исключительно привлекательных девушек в черно-белом стиле.

По её мнению, такие фотографии может сделать любой желающий, начинающий или профессионал. «Берёшь супермодель, которая и в мешке от картошки сногсшибательна, и поливаешь ее себе на цифровую приблуду, выкручивая затем контраст на постпродакшене», — прокомментировала актриса.

Лукерья также отметила, что мастерство начинается именно тогда, когда фотограф может создать шедевральную фотографию без фильтров на обычный объектив.