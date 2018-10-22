Звезды, успевшие родить до 20

Сейчас молодые люди и девушки не стремятся связывать себя узами семьи и обзаводиться наследниками, большинство откладывает брак и рождение детей на более поздний срок. Но эти знаменитости стали мамами, едва закончив школу и вряд ли жалеют об этом.

1. Кристина Орбакайте познакомилась с Владимиром Пресняковым ещё в 15, а в 16 уже жила с ним. Когда Кристине было 19, на свет появился сын Никита. Сегодня ему уже 27, а сама Орбакайте становилась мамой ещё два раза: в 1998 году она родила сына Дени, в 2012 — дочь Клавдию.

2. Наталья Водянова — многодетная мама. Старшего сына Лукаса Наталья родила в 19 лет в браке с Джастином Портманом . Сейчас у Натальи пять детей, младший сын появился в 2016 году, когда Водяновой было 34.

3. Ирина Аллегрова родила дочь Ладу в 20 лет. Певица сама была ещё очень молода, постоянно ездила на гастроли, поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Тем не менее, у Ирины с дочерью, которой сегодня уже 46 лет, прекрасные отношения.