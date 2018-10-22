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Звезды, успевшие родить до 20
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Звезды, успевшие родить до 20 

Рамблер 6 часов назад
Сейчас молодые люди и девушки не стремятся связывать себя узами семьи и обзаводиться наследниками, большинство откладывает брак и рождение детей на более поздний срок. Но эти знаменитости стали мамами, едва закончив школу и вряд ли жалеют об этом.
1. Кристина Орбакайте познакомилась с Владимиром Пресняковым ещё в 15, а в 16 уже жила с ним. Когда Кристине было 19, на свет появился сын Никита. Сегодня ему уже 27, а сама Орбакайте становилась мамой ещё два раза: в 1998 году она родила сына Дени, в 2012 — дочь Клавдию.
2. Наталья Водянова — многодетная мама. Старшего сына Лукаса Наталья родила в 19 лет в браке с Джастином Портманом. Сейчас у Натальи пять детей, младший сын появился в 2016 году, когда Водяновой было 34.
3. Ирина Аллегрова родила дочь Ладу в 20 лет. Певица сама была ещё очень молода, постоянно ездила на гастроли, поэтому воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Тем не менее, у Ирины с дочерью, которой сегодня уже 46 лет, прекрасные отношения.
4. Надежда Грановская обзавелась сыном в 20 лет, когда её карьера была на взлёте. Успех у публики и востребованность не помешали Надежде родить наследника, но засиживаться в декрете она не стала и быстро вернулась на сцену. Позднее у Грановской родились ещё две дочери.
Таисия Повалий, Юлия Волкова, Вера Брежнева, Слава, Лера Кудрявцева, Анжелика Агурбаш — все эти женщины стали мамами, когда были совсем юными. Смотрите их истории.
Женский форум1
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