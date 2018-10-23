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Иглесиас рассказал, почему не женится на Курниковой
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Иглесиас рассказал, почему не женится на Курниковой 

Журнал ОК! 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В декабре 2017 года Энрике Иглесиас и его девушка Анна Курникова стали родителями близнецов: Николаса и Люси. Во время разговора с ведущим ТВ-шоу исполнитель хита Tonight признался, что отцовство кардинально его изменило — дети повлияли даже на стиль его вождения.
Я стал медленнее водить. Я обдумываю каждый свой глупый поступок. Я стал ответственным.
Энрике не собирается становиться строгим отцом. Он сказал, что будет поддерживать своих детей в любых начинаниях, даже в музыкальной карьере.
Я надеюсь, что буду клевым и веселым отцом.
Энрике и Анна познакомились на съемках клипа на песню Escape в 2001 году. Об их отношениях мало что известно, но один факт не дает покоя многим поклонникам пары — Иглесиас и Курникова до сих пор не женаты. Артист объяснил, почему:
Когда вы вместе долгое время, статус отношений ничем не отличается от брака. Мы вместе 17 лет. Какая разница? Я верю в брак, но даже если мы поженимся, то ничего не изменится. Но когда-нибудь я бы хотел сыграть свадьбу.
Иглесиас так разоткровенничался, что даже начал говорить на тему секса:
Это мой завтрак.
Сейчас певец путешествует по Европе в рамках своего турне. Несмотря на концерты, Энрике пытается не уезжать далеко от семьи более чем на две недели.
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