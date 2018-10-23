Дочь Анастасии Волочковой похвасталась новым танцем

Девочка серьезно относится к своему увлечению.

Ариадна Волочкова, дочь известной балерины Анастасии Волочковой, уже давно увлекается танцами. Правда, в отличие от мамы, девочка отдает предпочтение не балету, а другим, более современным и популярным среди молодежи стилям. Иногда 13-летняя Ариадна хвастается своими танцами в Instagram. Вот и на этот раз она решила показать новые движения.

У Ариадны пока немного подписчиков, а потому и комментариев под ее постами почти нет. Фраза «❤️ умничка» и более 2 тысяч лайков — именно так оценили новый танец девочки подписчики. В целом же, под видео с танцами в аккаунте Ариадны можно прочесть следующие комментарии: «Ариш, круто😻», «Классно, Ариша!❤️💋🌹», «Как же ты классно двигаешься». Действительно, на ее странице можно легко найти несколько подобных роликов. Ариадна отмечает, что танцы она придумывает самостоятельно.

Напомним, что у Анастасии Волочковой есть всего один ребенок — дочь Ариадна. Девочка растет очень активной и уже давно показывает в соцсетях, как любит петь и танцевать. Балерина не жалеет денег и позволяет девочке учиться у хороших педагогов по танцам и вокалу. Дочь маму не разочаровывает, некоторое время назад она даже записала собственную песню, а позже уговорила подруг создать танцевальную группу под названием Power Bank.