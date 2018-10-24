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Дочь Волочковой похвасталась новым танцем
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Дочь Анастасии Волочковой похвасталась новым танцем 

Letidor.ru + ещё 3 1 час назад
Девочка серьезно относится к своему увлечению.
Ариадна Волочкова, дочь известной балерины Анастасии Волочковой, уже давно увлекается танцами. Правда, в отличие от мамы, девочка отдает предпочтение не балету, а другим, более современным и популярным среди молодежи стилям. Иногда 13-летняя Ариадна хвастается своими танцами в Instagram. Вот и на этот раз она решила показать новые движения.
У Ариадны пока немного подписчиков, а потому и комментариев под ее постами почти нет. Фраза «❤️ умничка» и более 2 тысяч лайков — именно так оценили новый танец девочки подписчики. В целом же, под видео с танцами в аккаунте Ариадны можно прочесть следующие комментарии: «Ариш, круто😻», «Классно, Ариша!❤️💋🌹», «Как же ты классно двигаешься». Действительно, на ее странице можно легко найти несколько подобных роликов. Ариадна отмечает, что танцы она придумывает самостоятельно.
Напомним, что у Анастасии Волочковой есть всего один ребенок — дочь Ариадна. Девочка растет очень активной и уже давно показывает в соцсетях, как любит петь и танцевать. Балерина не жалеет денег и позволяет девочке учиться у хороших педагогов по танцам и вокалу. Дочь маму не разочаровывает, некоторое время назад она даже записала собственную песню, а позже уговорила подруг создать танцевальную группу под названием Power Bank.
Кстати, в конце сентября Ариадне исполнилось 13 лет. В день рождения Анастасия и ее бывший возлюбленный бизнесмен Игорь Вдовин (родной отец девочки) устроили имениннице шикарный праздник в кругу друзей.
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