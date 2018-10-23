Ещё
Звезды, выбравшие безумные диеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, выбравшие безумные диеты 

Рамблер 55 минут назад
Британский актёр Чарли Ханнэм не жалеет себя ради киноролей. Ему уже многократно приходилось переживать трансформации тела ради достоверности. Так, для роли в фильме «Город Z» (2016) он сбросил 18 килограммов, потом вернулся в прежнюю форму, но спустя «Мотылёк» (2018) он сыграл заключённого, и для этого ему снова пришлось довести себя до измождения.
Диеты — это вечный спутник голливудской звезды, причём речь идёт не только об актрисах, но и о актёрах. Продюсеры и режиссёры настаивают, чтобы исполнители не просто поддерживали форму, но и снижали вес для новых картин, и порой довольно радикально.
Энн вообще никогда не страдала полнотой, но для мюзикла «Отверженные», где ей пришлось сыграть страдающую туберкулёзом героиню. Хэтэуэй, у которой и так не было лишнего веса, потребовалось сбросить 11 килограммов! Как потом говорила сама артистка, диета, которой она придерживалась, была сущим безумием. Строго говоря, Энн попросту голодала, она была одержима каждой съеденной крошкой. Девушка настолько ослабела, что опасалась упасть в обморок на съёмочной площадке. За роль Фантин Хэтэуэй получила «Оскар», но заплатила за него по полной.
А какие ещё актёры решились на серьёзное похудение ради очередной роли? Смотрите рассказы о них в видео.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие признаки подскажут, что мужчина хорош в постели68
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости8
«Не могу признаться жениху, что не девочка»48
Звезды, которых подозревают в эскорт-услугах11
Как сифилис изменил моду92
Видео
00:32
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
Звёзды
00:40
Новая жена Шнура: кто она
Звёзды
00:39
Андрей Гайдулян оказался неверным мужем
Звёзды Любовь
14:01
Звезды, выбравшие безумные диеты
Звёзды Еда
11:51
Знаменитости, сбежавшие из-под венца
Звёзды Любовь
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
00:45
Вечно юная актриса раскрыла секрет молодости
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
04:39
Звезды, успевшие родить до 20
Звёзды Дети
06:31
Самые высокие красотки шоу-бизнеса
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение