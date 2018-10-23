Звезды, выбравшие безумные диеты

Британский актёр Чарли Ханнэм не жалеет себя ради киноролей. Ему уже многократно приходилось переживать трансформации тела ради достоверности. Так, для роли в фильме «Город Z» (2016) он сбросил 18 килограммов, потом вернулся в прежнюю форму, но спустя «Мотылёк» (2018) он сыграл заключённого, и для этого ему снова пришлось довести себя до измождения.

Диеты — это вечный спутник голливудской звезды, причём речь идёт не только об актрисах, но и о актёрах. Продюсеры и режиссёры настаивают, чтобы исполнители не просто поддерживали форму, но и снижали вес для новых картин, и порой довольно радикально.

Энн вообще никогда не страдала полнотой, но для мюзикла «Отверженные», где ей пришлось сыграть страдающую туберкулёзом героиню. Хэтэуэй, у которой и так не было лишнего веса, потребовалось сбросить 11 килограммов! Как потом говорила сама артистка, диета, которой она придерживалась, была сущим безумием. Строго говоря, Энн попросту голодала, она была одержима каждой съеденной крошкой. Девушка настолько ослабела, что опасалась упасть в обморок на съёмочной площадке. За роль Фантин Хэтэуэй получила «Оскар», но заплатила за него по полной.

А какие ещё актёры решились на серьёзное похудение ради очередной роли? Смотрите рассказы о них в видео.