Знаменитости, сбежавшие из-под венца

Помните фильм «Сбежавшая невеста», где героиня Джулии Робертс регулярно сбегает накануне свадебной церемонии? Оказывается, такие сюжеты — не фантазия авторов, а реальность. Подобные истории были и в жизни некоторых знаменитостей.

1. Несколько лет назад Шарлиз Терон закрутила роман с Шоном Пенном . Актёры появились на публике вместе всего через месяц после начала отношений, дав тем самым понять, что у них всё серьёзно. Но потом Шарлиз и Шон расстались, причём сделали это так же стремительно, как и начали встречаться. Объяснений не последовало.

2. Фотомодель Виктория Лопырёва в 2013 году радостно рассказывала о грядущей свадьбе с футболистом Фёдором Смоловым , назначенной на август. А потом попросту не явилась на церемонию, обескуражив гостей. Позднее выяснилось, что невеста слишком занервничала. Через пару месяцев Виктория и Фёдор всё-таки поженились на Мальдивах, но через два года расстались.

3. Джулия Робертс, которая сейчас числится образцовой женой и матерью, в молодости была девушкой любвеобильной. У неё было немало звёздных кавалеров, в числе которых оказался и коллега по фильму «Коматозники» Кифер Сазерленд. Актёры начали встречаться и назначили дату свадьбы. Но за три дня до свадьбы Джулия улетела с другом Кифера, музыкантом Джейсоном Патриком, в Ирландию.

А какие ещё селебрити бросили потенциальных женихов прямо перед свадьбой? Смотрите ролик и узнайте о них.