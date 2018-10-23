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Знаменитости, сбежавшие из-под венца
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Знаменитости, сбежавшие из-под венца 

Рамблер 48 минут назад
Помните фильм «Сбежавшая невеста», где героиня Джулии Робертс регулярно сбегает накануне свадебной церемонии? Оказывается, такие сюжеты — не фантазия авторов, а реальность. Подобные истории были и в жизни некоторых знаменитостей.
1. Несколько лет назад Шарлиз Терон закрутила роман с Шоном Пенном. Актёры появились на публике вместе всего через месяц после начала отношений, дав тем самым понять, что у них всё серьёзно. Но потом Шарлиз и Шон расстались, причём сделали это так же стремительно, как и начали встречаться. Объяснений не последовало.
2. Фотомодель Виктория Лопырёва в 2013 году радостно рассказывала о грядущей свадьбе с футболистом Фёдором Смоловым, назначенной на август. А потом попросту не явилась на церемонию, обескуражив гостей. Позднее выяснилось, что невеста слишком занервничала. Через пару месяцев Виктория и Фёдор всё-таки поженились на Мальдивах, но через два года расстались.
3. Джулия Робертс, которая сейчас числится образцовой женой и матерью, в молодости была девушкой любвеобильной. У неё было немало звёздных кавалеров, в числе которых оказался и коллега по фильму «Коматозники» Кифер Сазерленд. Актёры начали встречаться и назначили дату свадьбы. Но за три дня до свадьбы Джулия улетела с другом Кифера, музыкантом Джейсоном Патриком, в Ирландию.
А какие ещё селебрити бросили потенциальных женихов прямо перед свадьбой? Смотрите ролик и узнайте о них.
Женский форум
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