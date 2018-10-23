Дженнифер Энистон не стареет

Актриса вышла в свет в черном облегающем платье и показала идеальную фигуру.

Не знаем как, но Дженнифер Энистон нашла рецепт вечной молодости. В следующем году актриса 50-летие, но кажется, она давно остановилась на отметке в 30 с чем-то.

bazaar.ru

Минувшим вечером она посетила светское мероприятие, чтобы поддержать своего друга и по совместительству бессменного стилиста по волосам Криса МакМилана. Энистон не стала экспериментировать с образом, а отдала предпочтение своему любимому черному цвету — облегающее платье в пол подчеркнуло ее отличную фигуру.