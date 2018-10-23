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Дженнифер Энистон не стареет
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Дженнифер Энистон не стареет 

Harper’s Bazaar + ещё 1 7 часов назад
Фото: bazaar.ru
Актриса вышла в свет в черном облегающем платье и показала идеальную фигуру.
Не знаем как, но Дженнифер Энистон нашла рецепт вечной молодости. В следующем году актриса 50-летие, но кажется, она давно остановилась на отметке в 30 с чем-то.
bazaar.ru
Минувшим вечером она посетила светское мероприятие, чтобы поддержать своего друга и по совместительству бессменного стилиста по волосам Криса МакМилана. Энистон не стала экспериментировать с образом, а отдала предпочтение своему любимому черному цвету — облегающее платье в пол подчеркнуло ее отличную фигуру.
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