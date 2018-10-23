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Кидман призналась, что выходила за Круза по расчету
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Николь Кидман призналась, что выходила замуж за Круза по расчету 

WDay.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: WDay.ru
Одну из самых известных пар Голливуда связывала не только любовь.
Николь Кидман и Том Круз развелись уже больше 15 лет назад, но их до сих пор вспоминают как одну из самых романтичных и красивых звездных пар. Только вот сколько в том союзе было настоящей романтики, а сколько — прагматичного расчета? Николь Кидман рассказала о том, на чем строился ее брак с Крузом, сообщает Daily Mail.
«Этот брак дал мне защиту, в том числе и от домогательств других мужчин. Ведь у Тома уже тогда была власть и известность», — заявила она.
Напомним, Ник и Том впервые встретились в 1990 году на пробах к фильму «Дни грома». Круз, которому исполнилось 28 лет, на тот момент был уже звездным актером. А вот 23-летняя Николь только начинала свою карьеру…
Когда Кидман увидела Круза, то поняла, что на роль ее не возьмут — она была слишком высока для главного героя. Но Круза это нисколько не смутило, более того, как он признался, «в тот же момент возникла безумная страсть к Николь».
«Я вышла замуж очень рано», — именно так считает Кидман сейчас. Она признает, что чувства были — Томом невозможно не очароваться. Но и определенный расчет с ее стороны в романе присутствовал: «Выйти замуж за сильного мужчину — значило избавиться от многих проблем и чувствовать себя в безопасности».
Крузу же красотка Ник запала в самое сердце. Почти сразу после начала их отношений он развелся с женой — известной актрисой Мими Роджерс. Накануне Рождества, в том же 1990 году, Круз и Кидман поженились.
Круз щедро одаривал супругу подарками и вниманием. К примеру, преподнес ей трейлер с мраморным полом за полмиллиона долларов, где актриса могла бы отдыхать в перерывах между съемками. А чуть позже подарил ей частный самолет, который назвал «Сладкая Ник».
Но все же их брак в итоге распался. «Люди считают, что съемки в „С широко закрытыми глазами“ стали началом конца моего брака, но сама я так не думаю, — говорила Николь Кидман. — В то время Том и я, напротив, были очень близки друг с другом и со Стэнли (Стенли Кубрик — режиссер фильма — прим. Wday.ru). Стэнли захотелось добавить немного реализма, подмешав в кино наших с Томом личных проблем. В этом был весь Стэнли: кино должно быть провокацией, а мы должны были поверить, что у нас есть сложности, которых мы не замечаем. Но на самом-то деле их не было. Мы просто доверили себя великому художнику и режиссеру».
А вот что точно не лучшим образом повлияло на отношения пары — так это чрезмерное увлечение Круза сайентологией. Кстати, со своей следующей женой, Кэти Холмс, Круз, по слухам, развелся тоже из-за этого увлечения.
Николь Кидман же до сих пор счастлива во втором браке с музыкантом Китом Убраном. Правда, поскольку ее новый муж не был такой известной личностью, как Том Круз, ей пришлось учиться быть более самостоятельной, — рассказала она. Что ж, в конце концов, у Кидман это отлично получилось. Да и самостоятельность — не такая уж высокая цена за женское счастье. А в том, что актриса уже больше десяти лет счастлива с Китом, сомневаться не приходится. Достаточно просто на них взглянуть!
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