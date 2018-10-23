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На дочку Маликова напали из-за странной внешности
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«Зря отфотошопили»: на красующуюся дочку Маликова напали из-за странной внешности 

Дни.ру 3 часа назад
Стефания Маликова опубликовала фотографию, которая заставила многих подписчиков усомниться в естественности ее образа. Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.
В понедельник, 22 октября, дочь композитора Дмитрия Маликова посетила бал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома Союзов. "@tatler_russia спасибо… было хорошо! #ЯиБал wearing @dior", — поблагодарила Стефания организаторов мероприятия. Для бала девушка выбрала длинное элегантное платье Dior красного цвета.
Многие подписчики отметили, что она подобрала удачный наряд, который подчеркивает ее молодой возраст: "Просто настоящая принцесса", "Очень нежная и красивая. Красный вам к лицу", "Платье потрясающее!". Однако среди восторженных комментариев нашелся и один недовольный. "Зря отфотошопили, совсем негармонично теперь смотрится", — написал один из подписчиков. Наверное, ему не понравился макияж девушки под ярким освещением.
Недавно Стефания Маликова опубликовала в своем Instagram фото, в подписи к которому обрушилась с критикой на всех интрнет-троллей и спамеров. Свое сообщение она начала по-английски. "Рlz, respect my place (пожалуйста, уважайте мою территорию)", — написала Маликова. "Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа, похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечение бабочек, базу поставщиков и прочую ***", — продолжила Стефания уже на русском.
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