Племянница Ирины Шейк скоро затмит саму модель

Племянница Ирины Шейк готовится затмить звездную тетю

32-летняя Ирина Шейк родилась в маленьком городке Челябинской области Еманжелинске, но смогла построить головокружительную карьеру в мире моды. Ирина сорвала джекпот: она стала супермоделью и родила дочь от голливудского актера Брэдли Купера

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Своей красотой Ирина обязана генам: достаточно посмотреть на ее маму Ольгу и сестру Татьяну, чтобы в этом убедиться. В семействе Шейк есть и еще одна красавица, которой пока всего 12 лет, но уже сейчас видны ее яркие данные.

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Дочь старшей сестры Ирины, Татьяны Шайхлисламовой, назвали в честь звездной тети. Когда-то Татьяна тоже хотела стать моделью, но ее подвел низкий рост. Зато у племянницы Шейк есть все задатки будущей модели.

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Недавно ее мама поделилась новым фото, на котором видно, что Ирина унаследовала красоту своей тети. Подписчики пророчат Ирине славу модели и считают, что она вполне может затмить Ирину Шейк.