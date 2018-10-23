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Племянница Ирины Шейк скоро затмит саму модель
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Племянница Ирины Шейк готовится затмить звездную тетю 

Карельские вести 6 часов назад
32-летняя Ирина Шейк родилась в маленьком городке Челябинской области Еманжелинске, но смогла построить головокружительную карьеру в мире моды. Ирина сорвала джекпот: она стала супермоделью и родила дочь от голливудского актера Брэдли Купера.
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Своей красотой Ирина обязана генам: достаточно посмотреть на ее маму Ольгу и сестру Татьяну, чтобы в этом убедиться. В семействе Шейк есть и еще одна красавица, которой пока всего 12 лет, но уже сейчас видны ее яркие данные.
kareliyanews.ru
Дочь старшей сестры Ирины, Татьяны Шайхлисламовой, назвали в честь звездной тети. Когда-то Татьяна тоже хотела стать моделью, но ее подвел низкий рост. Зато у племянницы Шейк есть все задатки будущей модели.
kareliyanews.ru
Недавно ее мама поделилась новым фото, на котором видно, что Ирина унаследовала красоту своей тети. Подписчики пророчат Ирине славу модели и считают, что она вполне может затмить Ирину Шейк.
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