Джоли не представляет дальнейшую жизнь без Питта

Прошло уже больше двух лет с того дня, когда Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом . Экс-супруги многое пережили — и скандалы, и примирение, и борьбу за право опеки над детьми. Сейчас каждый строит свою жизнь. И оказывается, что это не так-то просто.

Брэд, как стало известно ранее, вообще отказался от личной жизни — лишь бы почаще видеться с наследниками. Его единственная попытка построить свое счастье — с преподавателем Нэри Оксман — провалилась. А Энджи… Она всеми силами пытается двигаться дальше.

По сообщению источника, актриса прошла уже почти все стадии переживания разрыва — шок, отрицание, поиск ответов, попытки договориться с собой, повторение пройденного, принятие, злость. Осталась одна — надежда. Вот на последней стадии у нее возникла проблема.

«Двигаться дальше, зная, что они больше никогда не будут вместе, для Анджелины оказалось сложно, несмотря на то, что она приняла этот факт, — рассказал инсайдер. — Она думает, что никогда не встретит другого, и ненавидит эту мысль. В то же время ей невыносимо представлять себя с кем-то другим».

Напомним, что Анджелина и Брэд познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» летом 2004 года. В начале 2005 Питт объявил о разводе с Дженнифер Энистон , а еще через несколько месяцев — о том, что они с Энджи ждут ребенка. Эта пара была настоящей сенсацией и получила совместное прозвище — Бранджелина.

«У них было так много общего, и было очень много хорошего, не говоря уж о детях. Она все еще думает, что он был любовью ее жизни — и что остается ее родной душой», — добавляет инсайдер.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: 17-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 13-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен.