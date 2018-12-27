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Звезды, которым к лицу годы 

Рамблер 2 часа назад
Противостоять времени человек пока не научился. С годами мы набираемся знаний и опыта, но внешность меняется не в лучшую сторону. Впрочем, кое-каким знаменитостям, кажется, удалось победить старость, ведь сейчас они выглядят куда лучше, чем 10-15 лет назад.
1. Футболист Криштиану Роналду, которому сейчас 33 года, даст фору даже голливудским секс-символам. Кто бы мог подумать, глядя на угловатого подростка, что он вырастет таким красавчиком?
2. Наталья Чистякова-Ионова к 32 годам стала элегантной молодой женщиной. 15 лет назад она больше походила на мальчишку-сорванца, чем на девушку.
3. 46-летний актер Дуэйн Джонсон по-прежнему в отличной форме, правда, стал мужчиной, намного более интересным, чем в молодости.
4. Певец Валерий Меладзе, отпраздновавший 53-й день рождения, с годами приобрел благородную седину и статность.
5. Актер Вин Дизель в 51 с легкостью соблазнит любую в отличие от себя же, но двадцатилетнего.
Телеведущие Ксения Бородина, Ксения Собчак, актеры Джейсон Стейтем, Хью Джекман, Роберт Дауни-младший, Дженнифер Лопес, Саотма Хайек, Николас Кейдж, Сандра Буллок, Ченнинг Татум, Дженнифер Энистон, Уил Смит, Джордж Клуни, Меган Фокс, Пирс Броснан, Деми Мур, Харрисон Форд, Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо, Тиль Швайгер, Том Круз, исполнители Валерия, Леонид Агутин, Полина Гагарина, Анита Цой, Лариса Долина, София Ротару, Гвен Стефани, Вера Брежнева, Селин Дион, Джастин Тимберлейк — все они сумели с возрастом набрать красоту.
Женский форум
Звёзды , Видео , Сандра Буллок , Лариса Долина , Леонид Агутин , Анита Цой , Дженнифер Лопес , Николас Кейдж , Уил Смит , Валерий Меладзе , Джордж Клуни , Том Круз , Гвен Стефани , Джастин Тимберлейк , Пирс Броснан , Дженнифер Энистон , Мур Деми , Тиль Швайгер , Харрисон Форд , Ксения Собчак , Меган Фокс , Дуэйн Джонсон , Ксения Бородина , Кейт Уинслет , Криштиану Роналду , Вера Брежнева , София Ротару , Леонардо ДиКаприо , Полина Гагарина , Хью Джекман
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