Звезды, которым к лицу годы

Противостоять времени человек пока не научился. С годами мы набираемся знаний и опыта, но внешность меняется не в лучшую сторону. Впрочем, кое-каким знаменитостям, кажется, удалось победить старость, ведь сейчас они выглядят куда лучше, чем 10-15 лет назад.

1. Футболист Криштиану Роналду , которому сейчас 33 года, даст фору даже голливудским секс-символам. Кто бы мог подумать, глядя на угловатого подростка, что он вырастет таким красавчиком?

2. Наталья Чистякова-Ионова к 32 годам стала элегантной молодой женщиной. 15 лет назад она больше походила на мальчишку-сорванца, чем на девушку.

3. 46-летний актер Дуэйн Джонсон по-прежнему в отличной форме, правда, стал мужчиной, намного более интересным, чем в молодости.

4. Певец Валерий Меладзе , отпраздновавший 53-й день рождения, с годами приобрел благородную седину и статность.

5. Актер Вин Дизель в 51 с легкостью соблазнит любую в отличие от себя же, но двадцатилетнего.