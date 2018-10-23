Звезды, которые решились на пластику тела

Желающие продлить молодость звезды прибегают к помощи пластических хирургов. Врачи не только помогают им избавиться от морщин, но и возвращают изящное тело. Востребованными процедурами среди знаменитостей являются увеличение груди, абдоминопластика, липосакция. Какие представители шоу-бизнес похудели благодаря операциям?

1. Лолита Милявская сегодня не может похвастаться стройностью, но это её уже не беспокоит. Певица придерживается мысли, что возрастные изменения — это естественно, и не стесняется появляться на публике без макияжа и в будничных нарядах. Но некоторое время назад у неё были иные взгляды, так что Лолита определенно посещала пластического хирурга.

2. Телеведущая Роза Сябитова в первых эфирах программы «Давай поженимся» была дамой с формами, но потом взялась за себя. Она не только сделала подтяжку лица, и решилась на пластику живота и груди и липосакцию. Теперь Роза выглядит лет на 15 моложе.