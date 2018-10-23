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Экзотические имена звездных детей
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Экзотические имена звездных детей 

Рамблер 2 часа назад
Когда в семье ожидается пополнение, родители задумываются не только о покупке необходимых для малыша вещей, но и об имени. Кто-то штудирует книге по психологии, кто-то советуется с родственниками, кто-то просит помочь с выбором пользователей Интернета. Звёздам тоже хочется, чтобы их наследники носили необычные, запоминающиеся и красивые имена, поэтому среди детей знаменитостей появляются мальчишки и девчонки, которых зовут экзотично.
1. Балерина Анастасия Волочкова назвала дочь Ариадной.
2. Дочь актрисы Натальи Громушкиной зовут Илианой.
3. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков выбрал для сыновей имена Энджел и Мирон.
4. Дети эпатажного актёра и шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной получили сложные имена: у них дочь Эва-Влада, а сын Мик-Анжель-Крист. От прежнего брака у Никиты есть ещё два сына, которых зовут Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.
5. Певица Алсу назвала дочерей Сафина и Микелла.
6. У режиссёра Валерии Гай-Германики две дочки, которые получили имена под стать маминому: Северина и Октавия.
7. Актриса Анна Ковальчук остановилась на именах Злата для дочери и Добрыня для сына.
8. Певица Светлана Лобода решила, что дочь будет Евангелиной.
9. Певица ева Польна тоже отказалась от распространённых имён и растит дочерей Амалию и Эвелин.
10. Певец Сергей Шнуров — отец дочери Серафимы и сына Аполлона.
11. Телеведущая Ольга Шелест придумала для дочек редкие имена: Муза и Айрис.
Женский форум
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