Экзотические имена звездных детей

Когда в семье ожидается пополнение, родители задумываются не только о покупке необходимых для малыша вещей, но и об имени. Кто-то штудирует книге по психологии, кто-то советуется с родственниками, кто-то просит помочь с выбором пользователей Интернета. Звёздам тоже хочется, чтобы их наследники носили необычные, запоминающиеся и красивые имена, поэтому среди детей знаменитостей появляются мальчишки и девчонки, которых зовут экзотично.

2. Дочь актрисы Натальи Громушкиной зовут Илианой.

3. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков выбрал для сыновей имена Энджел и Мирон.

4. Дети эпатажного актёра и шоумена Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной получили сложные имена: у них дочь Эва-Влада, а сын Мик-Анжель-Крист. От прежнего брака у Никиты есть ещё два сына, которых зовут Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

5. Певица Алсу назвала дочерей Сафина и Микелла.

6. У режиссёра Валерии Гай-Германики две дочки, которые получили имена под стать маминому: Северина и Октавия.

7. Актриса Анна Ковальчук остановилась на именах Злата для дочери и Добрыня для сына.

9. Певица ева Польна тоже отказалась от распространённых имён и растит дочерей Амалию и Эвелин.

10. Певец Сергей Шнуров — отец дочери Серафимы и сына Аполлона.