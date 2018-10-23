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Тернер впервые прокомментировала семейную трагедию
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Тернер впервые прокомментировала семейную трагедию 

Рамблер 1 час назад
Фото: @tinaturner
Популярная на весь мир певица Тина Тернер летом этого года пережила жуткую трагедию — она потеряла своего старшего сына. В возрасте 59 лет ее наследник Крейг покончил с собой. Все это время звезда предпочитала никак не комментировать произошедшее, однако теперь решила нарушить молчание.
Craig Turner/Facebook
Она призналась, что, возможно, все дело в том, что ее сын практически всегда чувствовал себя одиноко. Хотя, как она знала, у него буквально незадолго до смерти появилась наконец девушка. Крейг рассказывал матери о том, что еще никогда прежде не испытывал подобных чувств к женщине. После этих слов Тине особенно странно, почему в трудную минуту ее сын не попросил поддержки возлюбленной и что же все-таки стало отправной точкой в его решении выстрелить?
У Тернер остался младший сын Рональд от второго брака.
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