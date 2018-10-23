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Дэвид Бекхэм проговорился о сложностях в браке
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Дэвид Бекхэм проговорился о сложностях семейной жизни 

Рамблер 1 час назад
Фото: @davidbeckham
Недавно общественность потрясли слухи о разладе в семье Дэвида и Виктории Бекхэм.
Знаменитый футболист в одном из своих недавних интервью для австралийского The Sunday Project сказал фразу, которую супруга Дэвида Виктория восприняла крайне негативно:
Когда люди находятся в браке так долго, то сложности неизбежны. Наша с Викторией семейная жизнь — это тяжелая работа.
В СМИ поползли слухи, что супруга спортсмена пришла в ярость от этих слов, как только увидела интервью.
Инсайдер The Sun рассказал изданию, что Виктория даже решила сменить обстановку на несколько дней и улетела на курорт поправлять свое эмоциональное состояние. Якобы девушка была опустошена заявлением Девида о том, что их с Вики брак — нелегкое испытание.
Во так неаккуратно брошенная фраза подлила масла в огонь страстей четы Бекхэм. Надеемся, что дело примет позитивный оборот.
А что думаете вы?
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