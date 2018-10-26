Меган Маркл рассказала, на что похожа ее беременность

Несмотря на то что весь мир обсуждает беременность герцогини Сассекской, сама она пока никаких комментариев не давала. До вчерашнего дня: Меган и Гарри посетили всемирно известный сиднейский пляж Бонди-бич, где успела поболтать с местной жительницей Шарлоттой Коннелл.

«Как вы себя чувствуете? — спросила герцогиня 35-летнюю Шарлотту, которая тоже в положении. — Мне вот пришлось встать в 4.30 утра и заняться йогой в своей комнате, потому что я никак не могла заснуть. Пока что я могу описать беременность одним словом: джетлаг».

Да, согласны, бессонница во время первого триместра — так себе удовольствие, хотя явление это весьма распространенное. И все же герцогине Сассекской повезло куда больше, чем ее невестке — герцогине Кэтрин: бедняжка Кейт все три раза страдала от редкой формы токсикоза под названием гиперемезис беременных. Супругу принца Уильяма тошнило так, что из-за слабости и истощения ей приходилось не только пропускать официальные мероприятия, но и отправляться в госпиталь под присмотр врачей. Вот уж где никакая йога бы не помогла.

«Я обожаю йогу, — рассказывала Меган в интервью Best Health Magazine еще до помолвки с Гарри. — Моя мама — инструктор по йоге, и я начала заниматься вместе с ней еще в семилетнем возрасте. Поначалу мне было непросто, и я сильно сопротивлялась. Помню, мама как-то сказала: "Цветочек мой, ты обязательно найдешь свою практику. Просто дай себе немного времени". Так и произошло».