Анфиса Чехова примерила новый образ

Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети фото, на котором она примерила совершенно новый для себя образ.

Звезда изменила прическу: постригла свои роскошные локоны. Также она из шатенки превратилась в пепельную блондинку. Большинство поклонников оценили новый образ телеведущей: они отметили, что она стала выглядеть значительно моложе. Но были и те, кто раскритиковал внешность светской львицы.

— Прошлая прическа более подчеркивала вашу индивидуальность и отличала среди серости обликов,

-написал подписчик.

— Анфиса, прям расстроили, так было хорошо, гоните в шею этого мастера, ее специально кто-то из злости к вам направил испортить человека так, сделать поседевшую старушку, меняйте все немедленно обратно, не огорчайте больше,

— прокомментировал новый образ поклонник звезды.

— Анфиса, вы прекрасны, и все ваши образы восхитительны,

В комментариях к посту в Instagram Анфиса Чехова поделилась с поклонниками, что сталкивалась с тем, что мужчин отталкивала ее популярность, они просто боялись подходить к ней.

Кстати, недавно телеведущая поделилась подробностями своего романа с иностранцем (подробнее…)