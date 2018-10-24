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Анфиса Чехова примерила новый образ
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Анфиса Чехова примерила новый образ 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в социальной сети фото, на котором она примерила совершенно новый для себя образ.
Звезда изменила прическу: постригла свои роскошные локоны. Также она из шатенки превратилась в пепельную блондинку. Большинство поклонников оценили новый образ телеведущей: они отметили, что она стала выглядеть значительно моложе. Но были и те, кто раскритиковал внешность светской львицы.
— Прошлая прическа более подчеркивала вашу индивидуальность и отличала среди серости обликов,
-написал подписчик.
— Анфиса, прям расстроили, так было хорошо, гоните в шею этого мастера, ее специально кто-то из злости к вам направил испортить человека так, сделать поседевшую старушку, меняйте все немедленно обратно, не огорчайте больше,
— прокомментировал новый образ поклонник звезды.
— Анфиса, вы прекрасны, и все ваши образы восхитительны,
— сделал комплимент фанат телеведущей.
В комментариях к посту в Instagram Анфиса Чехова поделилась с поклонниками, что сталкивалась с тем, что мужчин отталкивала ее популярность, они просто боялись подходить к ней.
Кстати, недавно телеведущая поделилась подробностями своего романа с иностранцем (подробнее…)
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