«Такое узнал»: Галкину открыли глаза прямо на шоу

Максим Галкин обнародовал видео. Популярный ведущий и шоумен оказался на кушетке психоаналитика, где ему открыли глаза на с виду безобидную вещь.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин опубликовал видео, которое сопроводил такой подписью: "После тяжелого трудового дня зашел к знакомому трехлетнему психоаналитику и такое узнал 🙀😂"

Ролик представляет собой отрывок из развлекательной передачи "Лучше всех", ведущим которой и является Максим Галкин. На видео шоумен запечатлен лежащим на диванчике, а возле него расположился в кресле рыжеволосый мальчик.

"У меня очень нервная напряженная работа. Мне срочно нужна психокоррекция", — пожаловался Галкин. "Как у вас настроение?" — поинтересовался юный психоаналитик. "Отвратительное!" — четко ответил шоумен. "Какие у вас проблемы?" — уточнил мальчик. "Ну, со мной никто не дружит", — признался Максим. "Почему?" — задал логичный вопрос собеседник. "Ну как почему? Потому что я все время ною, что у меня плохое настроение…" — объяснил телеведущий. "Какая у вас любимая книга была?" — неожиданно сменил тему малыш. "У меня "Колобок", — ответил Галкин.

И вот тут мальчик открыл ведущему глаза. "Нельзя его читать. Потому что он действует на подсознание", — заявил маленький эксперт. Галкин округлил глаза. "Господи… Мы не знали… Он действует на подсознание? То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия? Колобка?!" — в ужасе уточнил Максим. "Да", — ответил довольный мальчик.

На этом видео обрывается. Многочисленные подписчики оценили чувство юмора шоумена. " Доктор огонь! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Клас!", "Смешно", "Спасибо за утро с колобком!", "Максим! Восхищаюсь вами! Вы прекрасен!", "Забавный мальчонка!", — рассыпались в комплиментах подписчики.