Тарзан обнажился в Кремле

Увидеть Сергея Глушко полураздетым — дело не хитрое. Мужчина часто мелькает на экранах телевизоров, в социальных сетях, ночных клубах и на вечеринках с обнаженным торсом. И кажется, к этому давно все привыкли. Но, буквально на днях Тарзан вновь сумел всполошить публику, появившись в Кремле в одной узкой набедренной повязке.

Дело было на сольном концерте его жены, Наташи Королевой , который проходил на главной сцене страны. Там Сергей должен был исполнить очень сложный номер, который несомненно произвел бы на публику неизгладимое впечатление. И, как говорят очевидцы, все действительно было на высшем уровне.

Выступление Тарзана произвело настоящий фурор. Он словно ангел парил под потолком, выделывая в воздухе замысловатые кульбиты, в то время, как Наталья пела проникновенную песню про любовь. И все было бы хорошо, если бы после выступления на стриптизера не обрушилась волна критики.

@tarzan___official

Так, многие поклонники посчитали, что голый Тарзан в Государственном Кремлевском дворце — это уже перебор. Мужчину обвинили в бескультурье, пошлости, неуважении к зрителю и бесстыдном поведении. Комментарии к его посту в Инстаграм, что он выложил после концерта, буквально пронизаны возмущениями и недовольствами. Хотя, нашлись и те, кто отнесся к такому поведению артиста с юмором. В конце концов, далеко не каждому удается выглядеть так сногсшибательно в свои 48 лет.

А между тем его супруга Наталья Королева отмечает, что номер, который исполнял Сергей, был технически очень сложным. И она всерьез переживала за мужа, когда он парил в воздухе между световыми приборами.